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WEC Новости

Официально: Квят поедет в «Ле-Мане» за команду G-Drive

Бывший российский пилот Формулы 1 проведет 2022 год в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Официально: Квят поедет в «Ле-Мане» за команду G-Drive
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Как и ожидалось, российская команда G-Drive официально объявила Даниила Квята своим пилотом в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC на 2022 год. Квят поедет на всех этапах чемпионата, начиная с мартовской гонки в Себринге и включая «24 часа Ле-Мана».

Напарниками Квята станут австралиец Джеймс Аллен и австриец Рене Биндер. Они будут выступать на прототипе ORECA Gibson класса LMP2.

Квят известен по выступлениям в Формуле 1 за команды Toro Rosso (позже Alpha Tauri) и Red Bull. Он три раза поднимался на подиум. По словам россиянина, его всегда привлекали гонки на выносливость, так что он рад продолжить карьеру в WEC. В прошлом ходили слухи, что он также вел переговоры о возможности выступления в Формуле Е и NASCAR.

Руководителем команды G-Drive является гонщик Роман Русинов.  Он также выступит в этом году в серии ELMS. В одном экипаже с ним поедет София Флерш, имя третьего участника пока не называется. Возможно, Флерш и Русинов также примут участие в качестве второго экипажа G-Drive в «24 часа Ле-Мана».

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