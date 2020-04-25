Объединенный регламент «Ле-Мана» и IMSA будет готов через две недели

Технические требования для постройки спортпрототипов класса LMDh будут окончательно согласованы в течение ближайших двух недель. Об этом заявил глава Западного автомобильного клуба (ACO) Пьер Фийон. Именно эта организация устраивает чемпионат мира по гонкам на выносливость, включая самый известный его этап «24 часа Ле-Мана».

Машины нового класса LMDh смогут бороться за победу в абсолюте как в международном чемпионате WEC и в частности в «Ле-Мане», так и в американской гоночной серии IMSA. В расписание этого первенства входят, в частности, «24 часа Дайтоны». Унификация позволит командам и автопроизводителям использовать одну и ту же технику в двух гоночных сериях.

Изначально новый регламент должны были представить в марте, накануне гонки в Себринге. Однако этот этап отменили из-за вспышки заболевания коронавирусом.

«Да, мы должны были представить регламент LMDh в ходе гонки в Себринге, чего не случилось, – сказал Фийон в разговоре с Motorsport.com. – Но работа не была остановлена. В первую очередь, наши отношения с IMSA прекрасны. Фактически, технические правила уже готовы, осталось уточнить небольшие детали. А после окончания кризиса нам ничего не остается, как преуспеть с этим проектом. Это важно для будущего спорткаров, а для меня так вовсе критично.

Полагаю, мы сможем опубликовать основные технические правила через пару недель. Рабочая группа из представителей обеих серий трудится каждый день. То же можно сказать и о технических специалистах, которые согласуют идеи регламента с производителями шасси. Мы существенно продвинулись со времен этапа в Дайтоне в январе этого года.

Год назад было невозможно себе представить, чтобы команда крупного автоконцерна согласилась использовать чужое шасси. Но сегодня все изменилось. Шаг за шагом, мы приблизились к созданию платформы LMDh, и теперь надо понять, какие совместные этапы мы можем провести с IMSA. Полагаю, тут много возможностей».