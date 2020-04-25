WEC
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
207 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Новость

Объединенный регламент «Ле-Мана» и IMSA будет готов через две недели

Поделились
Комментарии
Объединенный регламент «Ле-Мана» и IMSA будет готов через две недели
Автор:
, Редактор
25 апр. 2020 г., 14:15

Технические параметры класса LMDh почти готовы, сейчас проходят последние согласования

Технические требования для постройки спортпрототипов класса LMDh будут окончательно согласованы в течение ближайших двух недель. Об этом заявил глава Западного автомобильного клуба (ACO) Пьер Фийон. Именно эта организация устраивает чемпионат мира по гонкам на выносливость, включая самый известный его этап «24 часа Ле-Мана».

Машины нового класса LMDh смогут бороться за победу в абсолюте как в международном чемпионате WEC и в частности в «Ле-Мане», так и в американской гоночной серии IMSA. В расписание этого первенства входят, в частности, «24 часа Дайтоны». Унификация позволит командам и автопроизводителям использовать одну и ту же технику в двух гоночных сериях.

Читайте также:

Изначально новый регламент должны были представить в марте, накануне гонки в Себринге. Однако этот этап отменили из-за вспышки заболевания коронавирусом.

«Да, мы должны были представить регламент LMDh в ходе гонки в Себринге, чего не случилось, – сказал Фийон в разговоре с Motorsport.com. – Но работа не была остановлена. В первую очередь, наши отношения с IMSA прекрасны. Фактически, технические правила уже готовы, осталось уточнить небольшие детали. А после окончания кризиса нам ничего не остается, как преуспеть с этим проектом. Это важно для будущего спорткаров, а для меня так вовсе критично.

Полагаю, мы сможем опубликовать основные технические правила через пару недель. Рабочая группа из представителей обеих серий трудится каждый день. То же можно сказать и о технических специалистах, которые согласуют идеи регламента с производителями шасси. Мы существенно продвинулись со времен этапа в Дайтоне в январе этого года.

Год назад было невозможно себе представить, чтобы команда крупного автоконцерна согласилась использовать чужое шасси. Но сегодня все изменилось. Шаг за шагом, мы приблизились к созданию платформы LMDh, и теперь надо понять, какие совместные этапы мы можем провести с IMSA. Полагаю, тут много возможностей».

Читайте также:

Следующая новость
«24 часа Ле-Мана» приготовились перенести во второй раз. Теперь на ноябрь

Предыдущая новость

«24 часа Ле-Мана» приготовились перенести во второй раз. Теперь на ноябрь
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , IMSA , WEC
Автор Сергей Иванов

База данных

Спа-Франкоршам

Спа-Франкоршам

13 авг. - 15 авг.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Леклер переоделся в банан. Вся Формула 1 в восторге

2
Формула 1

Гасли о Феттеле: Ненормально, что у него нет инстаграма

3
eSports

Что смотреть на выходных: гид гоночного болельщика

4
Формула 1

Грожан не нашел отличий между Райкконеном и Алонсо

52мин
5
Формула 1

Леклер: И в реверсивной гонке Хэмилтон будет фаворитом

Последние видео

Начало карьеры Тома Кристенсена – эпизод фильма «Герои» 00:29
WEC

Начало карьеры Тома Кристенсена – эпизод фильма «Герои»

Том Кристенсен – герой документального фильма «Герои» 00:33
WEC

Том Кристенсен – герой документального фильма «Герои»

Как прошла квалификация WEC в Техасе для пилотов Corvette C8.R 00:38
WEC

Как прошла квалификация WEC в Техасе для пилотов Corvette C8.R

Смотрите «1000 миль Себринга»-2020 на «Моторспорт.ТВ» 00:57
WEC

Смотрите «1000 миль Себринга»-2020 на «Моторспорт.ТВ»

Ле-Ман по-американски. Лучшие моменты марафонской гонки в Техасе 03:07
WEC

Ле-Ман по-американски. Лучшие моменты марафонской гонки в Техасе

Самое важное:

Объединенный регламент «Ле-Мана» и IMSA будет готов через две недели
WEC

Объединенный регламент «Ле-Мана» и IMSA будет готов через две недели

«24 часа Ле-Мана» приготовились перенести во второй раз. Теперь на ноябрь
LM24

«24 часа Ле-Мана» приготовились перенести во второй раз. Теперь на ноябрь

Чемпионат WEC решил провести гонку в Спа несмотря на запрет властей
WEC

Чемпионат WEC решил провести гонку в Спа несмотря на запрет властей

Решения бельгийских властей угрожают гонкам в Спа
F1

Решения бельгийских властей угрожают гонкам в Спа

Гонщик с большой буквы. История Стирлинга Мосса
F1

Гонщик с большой буквы. История Стирлинга Мосса

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
13 авг. - 15 авг.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.