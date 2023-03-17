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Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC

Антонио Фуоко завоевал поул в Себринге, опередив пару Toyota. Экипаж Даниила Квята стал лишь девятым в классе LMP2

Джейми Кляйн
Автор:
Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC
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Новый сезон марафонского чемпионата мира стартовал в Америке. Так как WEC здесь выступает «на разогреве» у меcтных гонок IMSA, квалификация прошла уже в четверг – и закончилась неожиданным триумфом новичков из Ferrari.

Главными фаворитами считались действующие чемпионы из Toyota, но их гонщики стали в квалификации лишь вторым и третьим, уступив Антонио Фуоко на красно-желтом прототипе 499Р.

Брендон Хартли и Камуи Кобаяши на Toyota GR010 Hybrid финишировали следом. 

Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес

Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес

Фото: Toyota Racing

Еще один экипаж Ferrari будет стартовать четвертым, а вот другие дебютанты показали себя не столь сильно. Лучшим результатом Cadillac стало пятое место Алекса Линна, Porsche – шестое Кевина Эстре. 

При этом команды, уже выступавшие в WEC год назад – Peugeot и Glickenhaus – оказались в замыкающих, опередив лишь Vanwall команды Колина Коллеса с Жаком Вильневом в составе. 

В зачете LMP2 первенствовала команда United Autosports, а вот экипаж Даниила Квята, за который выступал Мирко Бортолотти, отстал на семь десятых и будет стартовать девятым. 

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят

Фото: JEP / Motorsport Images

В GTE Am – единственном оставшемся кассе Гран Туризмо – стараниями Сары Бови сильнейшим стал женский экипаж команды Iron Dames на Porsche. 

Марафон «1000 миль Себринга» пройдет в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.

Результаты квалификации WEC в Себринга. Класс Гиперкаров

Позиция # Гонщики Машина Время Отрыв
1 50 Italy Антонио Фуоко
Spain Мигель Молина
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 499P 1'45.067  
2 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid 1'45.281 0.214
3 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid 1'45.548 0.481
4 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Антонио Джовинацци 		Ferrari 499P 1'45.874 0.807
5 2 New Zealand Эрл Бамбер
United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Ричард Уэстбрук 		Cadillac V-Series.R 1'46.082 1.015
6 6 France Кевин Эстре
Germany Андре Лоттерер
Belgium Лоренс Вантхор 		Porsche 963 1'47.193 2.126
7 5 United States Дейн Кэмерон
Denmark Микаэль Кристенсен
France Фредерик Маковецки 		Porsche 963 1'47.210 2.143
8 94 France Лоик Дюваль
United States Густаво Менесес
Switzerland Нико Мюллер 		Peugeot 9X8 1'47.455 2.388
9 93 United Kingdom Пол ди Реста
Denmark Миккель Мак
France Жан-Эрик Вернь 		Peugeot 9X8 1'48.205 3.138
10 708 France Ромен Дюма
Australia Райан Бриско
France Оливье Пла 		Glickenhaus 007 1'49.164 4.097
11 4 France Том Дильман
Argentina Эстебан Герьери
Canada Жак Вильнёв 		Vanwall Vandervell 680 1'49.329 4.262
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