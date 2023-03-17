Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC

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Новый сезон марафонского чемпионата мира стартовал в Америке. Так как WEC здесь выступает «на разогреве» у меcтных гонок IMSA, квалификация прошла уже в четверг – и закончилась неожиданным триумфом новичков из Ferrari.

Главными фаворитами считались действующие чемпионы из Toyota, но их гонщики стали в квалификации лишь вторым и третьим, уступив Антонио Фуоко на красно-желтом прототипе 499Р.

Брендон Хартли и Камуи Кобаяши на Toyota GR010 Hybrid финишировали следом.

Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес Фото: Toyota Racing

Еще один экипаж Ferrari будет стартовать четвертым, а вот другие дебютанты показали себя не столь сильно. Лучшим результатом Cadillac стало пятое место Алекса Линна, Porsche – шестое Кевина Эстре.

При этом команды, уже выступавшие в WEC год назад – Peugeot и Glickenhaus – оказались в замыкающих, опередив лишь Vanwall команды Колина Коллеса с Жаком Вильневом в составе.

В зачете LMP2 первенствовала команда United Autosports, а вот экипаж Даниила Квята, за который выступал Мирко Бортолотти, отстал на семь десятых и будет стартовать девятым.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: JEP / Motorsport Images

В GTE Am – единственном оставшемся кассе Гран Туризмо – стараниями Сары Бови сильнейшим стал женский экипаж команды Iron Dames на Porsche.

Марафон «1000 миль Себринга» пройдет в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.

Результаты квалификации WEC в Себринга. Класс Гиперкаров