Новый гиперкар Ferrari с первой попытки выиграл квалификацию WEC
Антонио Фуоко завоевал поул в Себринге, опередив пару Toyota. Экипаж Даниила Квята стал лишь девятым в классе LMP2
Новый сезон марафонского чемпионата мира стартовал в Америке. Так как WEC здесь выступает «на разогреве» у меcтных гонок IMSA, квалификация прошла уже в четверг – и закончилась неожиданным триумфом новичков из Ferrari.
Главными фаворитами считались действующие чемпионы из Toyota, но их гонщики стали в квалификации лишь вторым и третьим, уступив Антонио Фуоко на красно-желтом прототипе 499Р.
Брендон Хартли и Камуи Кобаяши на Toyota GR010 Hybrid финишировали следом.
Toyota GR010 - Hybrid №7 команды Toyota Gazoo Racing: Майк Конвей, Камуи Кобаяши, Хосе-Мария Лопес
Фото: Toyota Racing
Еще один экипаж Ferrari будет стартовать четвертым, а вот другие дебютанты показали себя не столь сильно. Лучшим результатом Cadillac стало пятое место Алекса Линна, Porsche – шестое Кевина Эстре.
При этом команды, уже выступавшие в WEC год назад – Peugeot и Glickenhaus – оказались в замыкающих, опередив лишь Vanwall команды Колина Коллеса с Жаком Вильневом в составе.
В зачете LMP2 первенствовала команда United Autosports, а вот экипаж Даниила Квята, за который выступал Мирко Бортолотти, отстал на семь десятых и будет стартовать девятым.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Фото: JEP / Motorsport Images
В GTE Am – единственном оставшемся кассе Гран Туризмо – стараниями Сары Бови сильнейшим стал женский экипаж команды Iron Dames на Porsche.
Марафон «1000 миль Себринга» пройдет в ночь с пятницы на субботу по московскому времени.
Результаты квалификации WEC в Себринга. Класс Гиперкаров
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|50
| Антонио Фуоко
Мигель Молина
Никлас Нильсен
|Ferrari 499P
|1'45.067
|2
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'45.281
|0.214
|3
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|1'45.548
|0.481
|4
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
Антонио Джовинацци
|Ferrari 499P
|1'45.874
|0.807
|5
|2
| Эрл Бамбер
Алекс Линн
Ричард Уэстбрук
|Cadillac V-Series.R
|1'46.082
|1.015
|6
|6
| Кевин Эстре
Андре Лоттерер
Лоренс Вантхор
|Porsche 963
|1'47.193
|2.126
|7
|5
| Дейн Кэмерон
Микаэль Кристенсен
Фредерик Маковецки
|Porsche 963
|1'47.210
|2.143
|8
|94
| Лоик Дюваль
Густаво Менесес
Нико Мюллер
|Peugeot 9X8
|1'47.455
|2.388
|9
|93
| Пол ди Реста
Миккель Мак
Жан-Эрик Вернь
|Peugeot 9X8
|1'48.205
|3.138
|10
|708
| Ромен Дюма
Райан Бриско
Оливье Пла
|Glickenhaus 007
|1'49.164
|4.097
|11
|4
| Том Дильман
Эстебан Герьери
Жак Вильнёв
|Vanwall Vandervell 680
|1'49.329
|4.262
|Полные результаты
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