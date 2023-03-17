Новый чемпионат Квята. Что надо знать о предстоящем сезоне WEC

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Пусть это звучит пафосно, но мы присутствуем при начале золотой эры гонок на выносливость. Формально гиперкары появились в WEC еще в 2021 году, а техника LMDh впервые вышла на старт минувшей зимой в Дайтоне, но именно сейчас, в марафоне «1000 миль Себринга», машины обеих категорий будут впервые соперничать между собой на одной трассе.

Наступление золотой эры стало возможным потому, что производители получили возможность выбирать из двух принципиально разных в плане расходов и технической вовлеченности подходов. Именно поэтому мы видим в заявочном листе сразу пять марок с мировым именем – Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot and Cadillac, – а в дальнейшем этот список будет лишь пополняться.

При этом своя ниша остается и для частников-энтузиастов вроде Glickenhaus, Vanwall или Isotta Fraschini.

Прошедший в преддверии стартового этапа традиционный Пролог показал, что даже несмотря на разнообразие технических концепций, лидеры очень близки по силам. Это обещает нам яркий и непредсказуемый сезон. Разумеется, особого внимания заслуживает сражение двух культовых марок, Ferrari и Porsche, которые в последний раз сходились в топовой категории полвека назад.

А ведь в 2024 году в чемпионат придут BMW (которая уже сейчас представлена в американской серии IMSA), Lamborghini и Alpine. Подобные мысли есть и у Honda – в январе спорткар Acura LMDh выиграл «24 часа Дайтоны», доказав свою состоятельность. Так что поклонники марафонских гонок сейчас, без сомнений, в предвкушении большого праздника.

Чтобы назвать список производителей безупречным, в нем недостает разве что Audi – но у немцев, как известно, сейчас чуть иные планы в мире гонок.

В чемпионате WEC уже выступают пять производителей, а вскоре их число может достичь девяти Фото: JEP / Motorsport Images

Как будет работать новая формула?

Экипажи двух технических классов – гиперкаров (LMH) и LMDh – будут вести борьбу между сообой.

Сейчас уже забылось, но изначально машины нового класса LMDh должны были выйти на трассу еще в 2022 году. Этим планам помешала коронавирусная пандемия – с другой стороны, организаторы гонок получили больше времени, чтобы отыскать идеальный баланс между техникой двух категорий.

Полноприводные гиперкары с гибридными силовыми установками необходимо было сделать одинаково быстрыми с заднеприводными машинами LMDh, которые базируются на шасси LMP2, но могут использовать самые разные моторы.

Для этого пришлось увеличить скорость, с которой у машин LMH разрешено задействовать электрический привод на переднюю ось. Традиционный механизм Баланса сил, хорошо отработанный в WEC, будет и дальше использоваться для поиска столь важного для всех равновесия.

Конструкторы получили больше возможностей в придании гоночным прототипам черт серийных машин – как на Peugeot 9X8 Фото: JEP / Motorsport Images

Но главное даже не в этом. Иным стал сам подход к регламенту. Если прежде в марафонских гонках действовали множественные ограничения, то теперь конструкторам дают куда больше свободы, а затем созданные ими машины выравнивают по силе. Заранее известные параметры строго регулируют лобовое сопротивление и прижимную силу. Для обоих классов они должны укладываться в довольно узкий диапазон.

Такая история вдохновила производителей, которые получили реальную возможность придавать гоночным машинам узнаваемые черты серийных моделей – классическим примером выглядит Peugeot 9X8.

Мощность моторов также строго контролируется: в этом году она ограничена величиной в 520 кВт (697 л.с.). При этом кривые мощности и крутящего момента определяются для каждой машины отдельно.

«Возможности машин отлично сбалансированы. В общих интересах, чтобы силы были равными, – отметил технический директор Toyota Паскаль Васселон. – У всех одна и та же мощность и одинаковые аэродинамические параметры, которые должны находиться в очень узком окне. Это очень облегчает задачу. Вся разница между машинами достигается только за счет тонких настроек».

Toyota завоевала все титулы в WEC, начиная с 2018 года. Но ни разу за все это время у японцев не было столь сильных соперников, как в сезоне-2023 Фото: Toyota Racing

Кроме того, сам Баланс сил будет работать не так, как прежде. Теперь его к радости участников будут менять не к каждой гонке (или даже по ходу уик-энда), а всего один раз за сезон. Изначальный баланс действует на четырех первых этапах, включая «24 часа Ле-Мана», после этого будет сделана корректировка.

«Теперь никто не станет играть в игры и прятать реальную силу, – объяснил Васселон. – Прежде таких историй было великое множество, и они никому не шли на пользу. Теперь подход в том, чтобы один раз сбалансировать силы, а дальше придерживаться этого положения».

Перед Ле-Маном возможны дополнительные изменения, но если они потребуются, то затронут не какие-то конкретные машины, а лишь баланс между гиперкарами и LMDh.

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Новый Баланс сил призван обеспечить равенство сил в пелотоне Фото: JEP / Motorsport Images

Не только фирменные команды

Еще одна примета золотой эры – это появление в главном зачете клиентских команд или, выражаясь языком MotoGP, сателлитов. У желающих появилась возможность купить шасси и обслуживать его своими силами. Подобного в соревнованиях на выносливость не было уже добрый десяток лет.

Пример Glickenhaus показал, что даже с довольно скромным бюджетом можно достойно выступать в гонках. Но американцы предпочли сами строить машину, а вот Jota и Proton предпочли воспользоваться предложением Porsche, где изначально делали ставку на клиентов.

У немецкой компании подобная практика давно стала частью ДНК, она использовалась еще много десятилетий назад для культовых моделей 956 и 962. Правда, в этот раз частники не успели вступить в борьбу с первого этапа и присоединятся к соперникам позже.

Поговаривают, что еще один производитель тоже нашел покупателя, да и Glickenhaus вот-вот заключит клиентский контракт. Кроме того, уже известно, что в 2024 году одна из машин Peugeot 9X8 будет заявлена командой с легендарным именем Pescarolo Sport, хотя и продолжит обслуживаться силами заводского проекта.

Отказ от шинных «грелок» уже привел к тому, что Джеймс Каладо разбил Ferrari 499P LMH вскоре после выезда с пит-лейна Фото: JEP / Motorsport Images

Что нового в правилах?

Как водится, за зиму регламент претерпел немало изменений, но действительно важными стали два из них. Во-первых, теперь полностью запрещены термочехлы для шин. Во-вторых, после введения процедуры Full Course Yellow (аналога виртуальной машины безопасности), когда скорость на трассе ограничена 80 км/ч, у гонщиков больше не будет возможности заехать на пит-лейн.

Холодная резина станет для гонщиков дополнительной сложностью в квалификациях и на первых кругах гоночных отрезков. По ходу пролога именно эта причина привела к аварии Джеймса Каладо, который весьма серьезно разбил свою Ferrari 499P.

Вторая новация будет важна в плане тактики. Всем известно, что пит-стоп в режиме FCY дает существенную выгоду, так как соперники движутся по трассе с черепашьей скоростью. Теперь командам придется осваиваться в новой реальности – судьи же, со своей стороны, пообещали, что нейтрализацию будут использовать, когда это действительно необходимо – и снимать режим как можно быстрее.

Как такой порядок покажет себя в Ле-Мане – еще предстоит увидеть. Прежде там традиционно использовались три разных автомобиля безопасности, которые делили пелотон на группы. Организаторы хорошо понимают, что важно не навредить качеству шоу, потому найдут верное решение.

ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: JEP / Motorsport Images

А что же Квят?

Кроме главного зачета, в WEC сохранится класс LMP2 – много лет благодаря серьезной конкуренции он был едва ли не ведущим, но теперь неизбежно отойдет на второй план, как и положено «младшему» зачету.

Между тем, именно здесь проведет 2023 год Даниил Квят. Россиянин должен был дебютировать в WEC еще в прошлом сезоне с G-Drive Racing, а теперь поедет за команду Prema в компании чемпиона Формулы 2 Мирко Бортолотти и француженки Дорьян Пен.

По итогам тестов получается, что уфимцу будет непросто претендовать на хорошие результаты: в категории, где все выступают на одинаковых шасси ORECA 07, многое зависит от опыта команды и слаженности экипажа.

Кроме того, в «24 часах Ле-Мана» в LMP2 выступит еще один российский гонщик, 18-летний Владислав Ломко. Его главной программой станет Европейская серия Ле-Ман, но в суточном марафоне петербуржец сможет поспорить с Квятом и остальными соперниками.

Наконец, в Гран Туризмо готовится уйти в прошлое формат GTE – формально в предстоящем сезоне останется только «любительский» подзачет Am, однако там собралась весьма достойная компания на Ferrari, Aston Martin, Corvette и Porsche.

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Календарь чемпионата мира WEC на 2023 год

Этап Дата Трасса 1 17 марта 2 16 апреля 3 29 апреля 4 10-11 июня 5 9 июля 6 10 сентября 7 4 ноября

Ключевые участники чемпионата WEC. Класс Гиперкаров

Комана Машина Мотор Гонщики Cadillac V-Series.R Cadillac LMC55R 5.5 L V8 2 Vanwall Vandervell 680 Gibson GL458 4.5 L V8 4 Porsche 963 Porsche 9RD 4.6 L Turbo V8 5 6 Toyota GR010 Hybrid Toyota H8909 3.5 L Turbo V6 7 8 Ferrari 499P Ferrari 3.0 L Turbo V6 50 51 Peugeot 9X8 Peugeot 2.6 L Turbo V6 93 94 Glickenhaus SCG 007 LMH Glickenhaus P21 3.5 L Turbo V8 708