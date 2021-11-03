Накаджима покинул команду Toyota в WEC

Экс-пилот Williams в Формуле 1 Казуки Накаджима проводит свой десятый год в составе Toyota в высшем дивизионе марафонских гонок – за это время он трижды победил в Ле-Мане и стал чемпионом мира по итогам сезона-2018/19 вместе с Фернандо Алонсо и Себастьеном Буэми.

История 36-летнего пилота в команде завершится в этот уик-энд гонкой «8 часов Бахрейна», где Казуки попробует завоевать еще один титул. Toyota уже подтвердила, что выставит пару гиперкаров GR010 в следующем году, но вместо Накаджимы в экипаж войдет новый пилот. Почти наверняка это будет молодой протеже компании Рио Хиракава.

«Для меня было честью выступать за Toyota Gazoo Racing на протяжении девяти сезонов, – цитирует Казуки пресс-служба. – Мне повезло выигрывать гонки, чемпионаты и "24 часа Ле-Мана". Хочу поблагодарить команду за это удивительное приключение в WEC».

Накаджима участвовал в самых первых тестах прототипа TS030 Hybrid в преддверии возвращения Toyota в высшую лигу гонок на выносливость в 2012 году. В общей сложности он провел в WEC 58 гонок и выиграл 16 из них. По этому показателю из всех пилотов Toyota японца опережает только Буэми.

Уже известно, что 27-летний Рио Хиракава, который в этом году выступает в Японии, проведет с Toyota две сессии официальных тестов.

Сам Накаджима останется в гоночной программе концерна и в 2022-м почти наверняка получит двойную «домашнюю» программу в Суперформуле и SuperGT.

Финальная гонка сезона WEC – «8 часов Бахрейна» – пройдет в Сахире в эту субботу. Экипаж, в который входит Казуки Накаджима, проигрывает 15 очков своим партнерам по команде, и даже в победа в марафоне не гарантирует ему титул.

Дополнительная информация: Кеничиро Эбии

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Брендон Хартли Фото: Алессио Моргезе