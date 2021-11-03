Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры
WEC Новости

Накаджима покинул команду Toyota в WEC

Автор:
, журналист (Global)

Японец потеряет место за рулем Гиперкара после финиша заключительной гонки чемпионата-2021 в Бахрейне

Накаджима покинул команду Toyota в WEC

Экс-пилот Williams в Формуле 1 Казуки Накаджима проводит свой десятый год в составе Toyota в высшем дивизионе марафонских гонок – за это время он трижды победил в Ле-Мане и стал чемпионом мира по итогам сезона-2018/19 вместе с Фернандо Алонсо и Себастьеном Буэми.

История 36-летнего пилота в команде завершится в этот уик-энд гонкой «8 часов Бахрейна», где Казуки попробует завоевать еще один титул. Toyota уже подтвердила, что выставит пару гиперкаров GR010 в следующем году, но вместо Накаджимы в экипаж войдет новый пилот. Почти наверняка это будет молодой протеже компании Рио Хиракава.

«Для меня было честью выступать за Toyota Gazoo Racing на протяжении девяти сезонов, – цитирует Казуки пресс-служба. – Мне повезло выигрывать гонки, чемпионаты и "24 часа Ле-Мана". Хочу поблагодарить команду за это удивительное приключение в WEC». 

Накаджима участвовал в самых первых тестах прототипа TS030 Hybrid в преддверии возвращения Toyota в высшую лигу гонок на выносливость в 2012 году. В общей сложности он провел в WEC 58 гонок и выиграл 16 из них. По этому показателю из всех пилотов Toyota японца опережает только Буэми.  

Уже известно, что 27-летний Рио Хиракава, который в этом году выступает в Японии, проведет с Toyota две сессии официальных тестов. 

Сам Накаджима останется в гоночной программе концерна и в 2022-м почти наверняка получит двойную «домашнюю» программу в Суперформуле и SuperGT.

Финальная гонка сезона WEC – «8 часов Бахрейна» – пройдет в Сахире в эту субботу. Экипаж, в который входит Казуки Накаджима, проигрывает 15 очков своим партнерам по команде, и даже в победа в марафоне не гарантирует ему титул. 

Дополнительная информация: Кеничиро Эбии

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Брендон Хартли

Toyota GR010 - Hybrid №8 команды Toyota Gazoo Racing: Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Брендон Хартли

Фото: Алессио Моргезе

Поделились
Комментарии
Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры
Предыдущая новость

Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры
Загрузить комментарии
Гэри Уоткинс Больше от
Гэри Уоткинс
Перед дебютом Гиперкара Ferrari проведет сезон-2022 в LMP2
WEC

Перед дебютом Гиперкара Ferrari проведет сезон-2022 в LMP2

Старому прототипу Alpine LMP1 разрешили еще год стартовать в WEC
WEC

Старому прототипу Alpine LMP1 разрешили еще год стартовать в WEC

Гиперкар на биотопливе получил имя Фанхио
24 часа Ле-Мана

Гиперкар на биотопливе получил имя Фанхио

Казуки Накаджима Больше от
Казуки Накаджима
Накаджима обвинил гандикапы в поражениях Toyota
WEC

Накаджима обвинил гандикапы в поражениях Toyota

Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане, экипаж Алонсо стартует вторым 24 часа Ле-Мана
24 часа Ле-Мана

Toyota выиграла квалификацию в Ле-Мане, экипаж Алонсо стартует вторым

Экипаж Алонсо выиграл гонку в Себринге, SMP Racing – на подиуме Себринг
WEC

Экипаж Алонсо выиграл гонку в Себринге, SMP Racing – на подиуме

Больше от
Toyota Gazoo Racing WEC
Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC Бахрейн II
WEC

Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC

Фото: Авария Toyota на тренировке WEC Бахрейн II
WEC

Фото: Авария Toyota на тренировке WEC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota
WRC

Официально: в ноябре Ожье протестирует гиперкар Toyota

Самое важное:

Накаджима покинул команду Toyota в WEC
WEC WEC

Накаджима покинул команду Toyota в WEC

Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры
WEC WEC

Дэвидсон объявил о завершении гоночной карьеры

Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC
WEC WEC

Дубль в «6 часах Бахрейна» гарантировал Toyota оба титула в WEC

Перед дебютом Гиперкара Ferrari проведет сезон-2022 в LMP2
WEC WEC

Перед дебютом Гиперкара Ferrari проведет сезон-2022 в LMP2

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.