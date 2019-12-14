Накаджима обвинил гандикапы в поражениях Toyota

Экипажи Toyota потерпели поражение от Rebellion и Ginetta в квалификации этапа чемпионата WEC в Бахрейне: японские болиды показали только третий и четвертый результаты. Это уже второй подряд неудачный уик-энд для Toyota: на предыдущем этапе в Шанхае прототипы TS050 также не смогли составить конкуренцию Rebellion ни в квалификации, ни в гонке.

Один из пилотов японского коллектива, Казуки Накаджима, связал поражение с не отлаженной до конца схемой гандикапов, которая призвана «притормозить» успешные машины.

«Мы считаем, что гандикапы уж слишком экстремальны, – сказал японец по завершении субботних заездов. – Ведь система не должна позволять одной и то же машине побеждать дважды подряд. Организаторы, конечно, не с потолка взяли эту схему. Но по квалификации кажется, что идея в целом не работает.

Надо посмотреть, что получится в гонке. Но пока нам кажется, что ситуация с гандикапами зашла чересчур далеко».

Тройка Накаджимы, Брендона Хартли и Себастьена Буэми сейчас лидирует в чемпионате мира, на 62 очка опережая другой экипаж Toyota – в составе Камуи Кобаяши, Майка Конвея и Хосе-Марии Лопеса. Экипаж Rebellion отстает от лидеров сезона на 80 очков – но победа в гонке приносит 38 баллов, что (с учетом бонуса за победу в квалификации) грозит лишить Toyota половины отрыва.

«Мы можем потерять преимущество, особенно в отношении Rebellion, – описал Накаджима свое видение ситуации. – Как мы видели в Шанхае, они могут сильно ехать как минимум шесть часов. Может, и сейчас так будет.

Нельзя особо полагаться на их ошибки или технические проблемы. Надо убедиться, что не ошибемся сами. Особенно из-за лишнего давления».

Напомним, что к прямой трансляции гонки «8 часов Бахрейна» (она пройдет в субботу) можно подключиться с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 14:30 по московскому времени.