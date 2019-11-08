«Надежд на победу нет». Пятница в Шанхае напугала Toyota

Действующие чемпионы мира и победители всех прошедших гонок нынешнего сезона WEC из Toyota накануне уик-энда в Шанхае из-за изменения баланса сил потеряли в скорости: были ограничены параметры расхода энергии и топлива на круге.

Ожидалось, что потеря может достичь 2,7 секунды, и по итогам пятничных тренировок китайского этапа оказалось, что единственная заводская команда LMP1 больше не является быстрейшей: с утра лучший результат показали гонщики Rebellion, а после обеда – Ginetta.

И хотя отставание Toyota по итогам дня составило всего 0,061 секунды, Себастьен Буэми пришел к выводу, что у его команды нет шансов на успех.

«Конечно, гонка продолжается четыре часа, и произойти может всякое, – сказал швейцарец. – Но по чистому темпу у нас нет реальных надежд побороться с соперниками.

Нас так здорово замедлили после [предыдущего этапа на] "Фудзи". Я чувствую, что у нас нет шансов. Скорее всего, стартовать мы будем четвертыми или пятыми. Да, постараемся побороться, но прямо сейчас все выглядит так, что у нас не получится».

Он добавил: «Нам очень здорово понизили мощность – настолько, что даже машины GT обгонять на прямых весьма непросто. Это какой-то экстрим».

В каждой из двух первых гонок нынешнего сезона WEC экипажи Toyota добивались двойной победы. В Сильверстоуне ближайший соперник – команда Rebellion – проиграл на финише круг, в Японии – два.