WEC
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
66 дней
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
92 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Отчет о тестах

На тесты новичков WEC приехали Ньюи-младший и Магнуссен-старший

Поделились
Комментарии
На тесты новичков WEC приехали Ньюи-младший и Магнуссен-старший
Автор:
, Главный редактор
16 дек. 2019 г., 02:47

Один из японских гонщиков в воскресенье стал самым быстрым из новичков, а другой – показал лучшее время дня.

В воскресенье на автодроме «Сахир» в Бахрейне прошли тестовые заезды, в которых приняли участие команды всех четырех представленных в чемпионате WEC классов. На трассу в течение дня выезжали как пилоты, хорошо знакомые по выступлениям в турнире, так и гонщики, дебютировавшие за рулем машин той или иной категории.

К новичкам было приковано особое внимание – лучшее время среди них показал Кента Ямашита, выигравший в этом году японский турнир Super GT. Гонщик пилотировал автомобиль заводской команды Toyota – и примерно на полсекунды опередил тест-пилота команды Тома Лорана и чемпиона Формулы 2 Ника де Вриса, впервые опробовавшего автомобиль самой быстрой и престижной категории. Лучшее же время по итогам тестов осталось за Камуи Кобаяши, который проехал на круг на восемь десятых секунды быстрее Ямашиты.

Еще одним спортсменом, впервые выехавшим на трассу на автомобиле класса LMP1, стал Луи Делетраз, известный своими выступлениями в Формуле 2 и работой на симуляторе команды Haas. Швейцарец управлял автомобилем команды Rebellion.

Среди участников тестов, пилотировавших прототипы класса LMP2, были Харрисон Ньюи (сын главного конструктора команды Red Bull) и Ян Магнуссен (экс-пилот Ф1 и отец Кевина Магнуссена), которые выехал на трассу на болидах команд Team Nederland и High Class соответственно. За рулем автомобиля Aurus российской команды G-Drive Racing в заездах приняли участие действующий победитель турнира ELMS Миккель Йенсен (показавший лучшее время среди новичков LMP2) и Роберто Мери, в свое время проехавший 13 гонок Формулы 1 в составе команды Manor.

В свою очередь, выступающий за G-Drive Йоб ван Эйтерт попробовал свои силы за рулем заводского Porshe 911 категории GT. Голландец показал 9-й результат, в то время как лучший круг среди новичков остался за Эндрю Уотсоном, пилотировавшим Aston Martin Vantage. Впрочем, быстрее всех среди пилотов GT стал все-таки пилот Porsche – двукратный чемпион мира Джанмария Бруни.

Читайте также:

Следующая новость
У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC

Предыдущая новость

У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Автор Кирилл Качнов

База данных

Бахрейн

Бахрейн

12 дек. - 14 дек.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
13:00
15:00
Вторая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
17:30
19:30
Третья тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
09:20
11:20
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
15:00
17:00
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
15:30
17:30
Гонка
сб 14 дек.
сб 14 дек.
12:00
14:00
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Камильери: Ферстаппен лишился шансов перейти в Ferrari

2
Формула 1

Как Ferrari проиграла сезон-2019 и что будет дальше. Большое интервью Бинотто

39мин
3
Формула 1

Ferrari поставила Феттелю дедлайн до мая

4
Формула 1

Алонсо в Mercedes, Хэмилтон в Ferrari: немецкая пресса сообщила о планах владельцев Ф1

5
Формула 1

Боссы команд выбрали лучшего гонщика. Квят не попал в десятку

Последние видео

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна» 00:51
WEC

Авария на старте гонки «8 часов Бахрейна»

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации 02:33
WEC

«8 часов Бахрейна»: лучшие моменты квалификации

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая» 02:32
WEC

FIA WEC. Лучшие моменты квалификации «4 часов Шанхая»

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна» 02:11
WEC

WEC: яркие моменты квалификации «4 часов Сильверстоуна»

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года 02:52
WEC

Sights & Sounds: «1000 км Фудзи» 1988 года

Самое важное:

На тесты новичков WEC приехали Ньюи-младший и Магнуссен-старший
WEC

На тесты новичков WEC приехали Ньюи-младший и Магнуссен-старший

У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC
WEC

У McLaren не нашлось денег на создание гиперкара для WEC

Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума
WEC

Toyota выиграла этап WEC в Бахрейне, Русинов и G-Drive в шаге от подиума

Видео: лидеры гонки столкнулись на старте «8 часов Бахрейна»
WEC

Видео: лидеры гонки столкнулись на старте «8 часов Бахрейна»

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: 8-часовая гонка WEC в Бахрейне
WEC

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: 8-часовая гонка WEC в Бахрейне

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
21 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.