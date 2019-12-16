На тесты новичков WEC приехали Ньюи-младший и Магнуссен-старший

В воскресенье на автодроме «Сахир» в Бахрейне прошли тестовые заезды, в которых приняли участие команды всех четырех представленных в чемпионате WEC классов. На трассу в течение дня выезжали как пилоты, хорошо знакомые по выступлениям в турнире, так и гонщики, дебютировавшие за рулем машин той или иной категории.

К новичкам было приковано особое внимание – лучшее время среди них показал Кента Ямашита, выигравший в этом году японский турнир Super GT. Гонщик пилотировал автомобиль заводской команды Toyota – и примерно на полсекунды опередил тест-пилота команды Тома Лорана и чемпиона Формулы 2 Ника де Вриса, впервые опробовавшего автомобиль самой быстрой и престижной категории. Лучшее же время по итогам тестов осталось за Камуи Кобаяши, который проехал на круг на восемь десятых секунды быстрее Ямашиты.

Еще одним спортсменом, впервые выехавшим на трассу на автомобиле класса LMP1, стал Луи Делетраз, известный своими выступлениями в Формуле 2 и работой на симуляторе команды Haas. Швейцарец управлял автомобилем команды Rebellion.

Среди участников тестов, пилотировавших прототипы класса LMP2, были Харрисон Ньюи (сын главного конструктора команды Red Bull) и Ян Магнуссен (экс-пилот Ф1 и отец Кевина Магнуссена), которые выехал на трассу на болидах команд Team Nederland и High Class соответственно. За рулем автомобиля Aurus российской команды G-Drive Racing в заездах приняли участие действующий победитель турнира ELMS Миккель Йенсен (показавший лучшее время среди новичков LMP2) и Роберто Мери, в свое время проехавший 13 гонок Формулы 1 в составе команды Manor.

В свою очередь, выступающий за G-Drive Йоб ван Эйтерт попробовал свои силы за рулем заводского Porshe 911 категории GT. Голландец показал 9-й результат, в то время как лучший круг среди новичков остался за Эндрю Уотсоном, пилотировавшим Aston Martin Vantage. Впрочем, быстрее всех среди пилотов GT стал все-таки пилот Porsche – двукратный чемпион мира Джанмария Бруни.