На квалификации в Бахрейне Toyota уступила и Rebellion, и Ginetta

Прототипы марок Rebellion и Ginetta разыграли между собой поул на старте «8 часов Бахрейна» - очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. По ходу квалификации борьбу за лучшее время вели автомобиль Rebellion под номером 1 (которым управляли Бруно Сенна и Норман Нато) и болид Ginetta под номером 5 (Бен Хенли и Чарли Робертсон). Бразилец и француз в итоге примерно на пятнадцать сотых секунды опередили двух британских гонщиков.

Два прототипа заводской команды Toyota, которая еще недавно была непобедимой на этапах WEC, не смогли всерьез вести борьбу за поул и в итоге уступили экипажу Rebellion пять десятых и почти девять десятых секунды.

Экипаж российской команды G-Drive Racing показал третье время в своей категории LMP2, где лучший результат остался за Полом ди Рестой и Филом Хенсоном, выступающими за коллектив United Autosport.

В классе GTE Pro на двух первых местах закрепились автомобили Porsche 911, причем Джанмария Бурни и Рихард Литц опередили своих товарищей по команде – Микаэля Кристенсена и Кевина Эстре – всего на шесть сотых секунды. В то время как самый быстрый из экипажей, выступающих на автомобилях других марок (Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди на Ferrari 488), отстал более чем на полсекунды.

Напомним, что к прямой трансляции гонки «8 часов Бахрейна» (она пройдет в субботу) можно подключиться с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 14:30 по московскому времени.

Результаты квалификации в категории LMP

Результаты квалификации в категории GT