На квалификации в Бахрейне Toyota уступила и Rebellion, и Ginetta
Российская команда G-Drive Racing отметила свое возвращение на трассы чемпионата мира третьим местом в своей категории.
Прототипы марок Rebellion и Ginetta разыграли между собой поул на старте «8 часов Бахрейна» - очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. По ходу квалификации борьбу за лучшее время вели автомобиль Rebellion под номером 1 (которым управляли Бруно Сенна и Норман Нато) и болид Ginetta под номером 5 (Бен Хенли и Чарли Робертсон). Бразилец и француз в итоге примерно на пятнадцать сотых секунды опередили двух британских гонщиков.
Два прототипа заводской команды Toyota, которая еще недавно была непобедимой на этапах WEC, не смогли всерьез вести борьбу за поул и в итоге уступили экипажу Rebellion пять десятых и почти девять десятых секунды.
Экипаж российской команды G-Drive Racing показал третье время в своей категории LMP2, где лучший результат остался за Полом ди Рестой и Филом Хенсоном, выступающими за коллектив United Autosport.
В классе GTE Pro на двух первых местах закрепились автомобили Porsche 911, причем Джанмария Бурни и Рихард Литц опередили своих товарищей по команде – Микаэля Кристенсена и Кевина Эстре – всего на шесть сотых секунды. В то время как самый быстрый из экипажей, выступающих на автомобилях других марок (Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди на Ferrari 488), отстал более чем на полсекунды.
Напомним, что к прямой трансляции гонки «8 часов Бахрейна» (она пройдет в субботу) можно подключиться с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 14:30 по московскому времени.
Результаты квалификации в категории LMP
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Результаты квалификации в категории GT
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'55.485
|2
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|1'55.545
|0.060
|3
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.087
|0.602
|4
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|1'56.318
|0.833
|5
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'56.389
|0.904
|6
| Бен Китинг
Ларри тен Ворде
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'57.602
|2.117
|7
| Халед Аль-Кубайси
Адриен де Линер
Томас Прайнинг
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'57.661
|2.176
|8
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'57.690
|2.205
|9
| Эджидио Перфетти
Давид Хайнемайер Ханссон
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'57.863
|2.378
|10
| Майкл Уэйнрайт
Эндрю Уотсон
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'57.977
|2.492
|11
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'58.002
|2.517
|12
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|1'58.047
|2.562
|13
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.217
|2.732
|14
| Мотоаки Ишикава
Оливье Беретта
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'58.635
|3.150
|15
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|1'59.959
|4.474
|16
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|1'56.253
|0.768
|17
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|1'56.903
|1.418
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Бахрейн
|Сессия
|Вторая квалификация
|Автор
|Кирилл Качнов
На квалификации в Бахрейне Toyota уступила и Rebellion, и Ginetta
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|Сессия
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|Содержание
|Первая тренировка
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чт 12 дек.
чт 12 дек.
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12:00
15:00
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|Вторая тренировка
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чт 12 дек.
чт 12 дек.
|
16:30
19:30
|
|Третья тренировка
|
пт 13 дек.
пт 13 дек.
|
08:20
11:20
|
|Первая квалификация
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пт 13 дек.
пт 13 дек.
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14:00
17:00
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|Вторая квалификация
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пт 13 дек.
пт 13 дек.
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