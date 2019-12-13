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WEC / Бахрейн / Новость

На квалификации в Бахрейне Toyota уступила и Rebellion, и Ginetta

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На квалификации в Бахрейне Toyota уступила и Rebellion, и Ginetta
Автор:
, Главный редактор
13 дек. 2019 г., 15:03

Российская команда G-Drive Racing отметила свое возвращение на трассы чемпионата мира третьим местом в своей категории.

Прототипы марок Rebellion и Ginetta разыграли между собой поул на старте «8 часов Бахрейна» - очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. По ходу квалификации борьбу за лучшее время вели автомобиль Rebellion под номером 1 (которым управляли Бруно Сенна и Норман Нато) и болид Ginetta под номером 5 (Бен Хенли и Чарли Робертсон). Бразилец и француз в итоге примерно на пятнадцать сотых секунды опередили двух британских гонщиков.

Два прототипа заводской команды Toyota, которая еще недавно была непобедимой на этапах WEC, не смогли всерьез вести борьбу за поул и в итоге уступили экипажу Rebellion пять десятых и почти девять десятых секунды.

Экипаж российской команды G-Drive Racing показал третье время в своей категории LMP2, где лучший результат остался за Полом ди Рестой и Филом Хенсоном, выступающими за коллектив United Autosport.

В классе GTE Pro на двух первых местах закрепились автомобили Porsche 911, причем Джанмария Бурни и Рихард Литц опередили своих товарищей по команде – Микаэля Кристенсена и Кевина Эстре – всего на шесть сотых секунды. В то время как самый быстрый из экипажей, выступающих на автомобилях других марок (Джеймс Каладо и Алессандро Пьергвиди на Ferrari 488), отстал более чем на полсекунды.

Напомним, что к прямой трансляции гонки «8 часов Бахрейна» (она пройдет в субботу) можно подключиться с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 14:30 по московскому времени.

Результаты квалификации в категории LMP

Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1 1'42.979  
2 United Kingdom Чарли Робертсон
United Kingdom Бенджамин Хенли
United Kingdom Джордан Кинг 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'43.123 0.144
3 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'43.497 0.518
4 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'43.842 0.863
5 United Kingdom Майкл Симпсон
United States Кристофер Дайсон
United Kingdom Гай Смит 		Ginetta G60-LT-P1 LMP1 1'43.887 0.908
6 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 1'45.357 2.378
7 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 1'45.649 2.670
8 Russian Federation Роман Русинов
Netherlands Йоб ван Эйтерт
France Жан-Эрик Вернь 		Aurus 01 LMP2 1'45.953 2.974
9 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'46.415 3.436
10 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 1'47.265 4.286
11 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 1'47.323 4.344
12 France Тома Лоран
Brazil Андре Негран
France Пьер Раг 		Alpine A470 LMP2 1'47.725 4.746
13 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 1'48.899 5.920
14 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 1'49.474 6.495
Полные результаты

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Результаты квалификации в категории GT

Позиция Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'55.485  
2 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 1'55.545 0.060
3 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.087 0.602
4 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 1'56.318 0.833
5 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'56.389 0.904
6 United States Бен Китинг
Netherlands Ларри тен Ворде
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'57.602 2.117
7 United Arab Emirates Халед Аль-Кубайси
Belgium Адриен де Линер
Austria Томас Прайнинг 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'57.661 2.176
8 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'57.690 2.205
9 Norway Эджидио Перфетти
Denmark Давид Хайнемайер Ханссон
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'57.863 2.378
10 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Эндрю Уотсон
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'57.977 2.492
11 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.002 2.517
12 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 1'58.047 2.562
13 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.217 2.732
14 Japan Мотоаки Ишикава
Monaco Оливье Беретта
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'58.635 3.150
15 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 1'59.959 4.474
16 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 1'56.253 0.768
17 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 1'56.903 1.418
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Об этой статье

Серия WEC
Этап Бахрейн
Сессия Вторая квалификация
Автор Кирилл Качнов

База данных

Бахрейн

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12 дек. - 14 дек.
Гонка Старт через
19 Часов
:
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:
41 Секунд
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чт 12 дек.
12:00
15:00
Вторая тренировка
чт 12 дек.
чт 12 дек.
16:30
19:30
Третья тренировка
пт 13 дек.
пт 13 дек.
08:20
11:20
Первая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
14:00
17:00
Вторая квалификация
пт 13 дек.
пт 13 дек.
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