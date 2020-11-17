Монтойя проведет сезон-2021 в чемпионате WEC

Проведя три полных сезона в американской марафонской серии IMSA за рулем прототипа Acura Team Penske, Хуан-Пабло Монтойя решил перейти в чемпионат мира WEC.

45-летний гонщик договорился с командой DragonSpeed, за которую будет выступать вместе с Беном Хенли и Хенриком Хедманом на прототипе ORECA 07. Этот коллектив пропускал минувший сезон WEC, но намерен вернуться с полноценной программой после переезда на новую базу близ Барселоны.

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Монтойя уже выступал за DragonSpeed – в этом сезоне он в последний момент заменил заболевшего коронавирусом Пипо Дерани в «24 часах Ле-Мана». Вместе с Тимоте Бюре и Мемо Рохасом они не смогли добраться до финиша из-за перебоев с зажиганием.

ORECA 07 - Gibson №21 команды DragonSpeed: Мемо Рохас, Тимоте Бюре, Хуан-Пабло Монтойя Фото: Райнер Эрхардт

Монтойя дебютировал в Ле-Мане в 2018 году, когда выступал за United Autosports в той же категории LMP2. Только победа в суточном марафоне отделяет колумбийца от «Тройной короны» – прежде он уже побеждал в Гран При Монако Ф1 и «500 милях Индианаполиса».

В 2019 году DragonSpeed также была представлена в серии IndyCar, но решила свернуть эту программу, чтобы сконцентрироваться на марафонских гонках. Кроме WEC она также намерена выступить в «24 часах Дайтоны», намеченных на 30-31 января.