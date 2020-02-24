Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость попали не в бровь, а в глаз, когда назвали решение Aston Martin отказаться от выступлений в сезоне 2020/21 «не совсем неожиданным».

Слухи о возможном крахе программы участия гиперкара Valkyrie в Ле-Мане окружали этот проект с самого начала. С тех пор, как президент Aston Martin Racing Дэвид Кинг анонсировал появление заводской команды на осеннем этапе WEC в Сильверстоуне, британский автопроизводитель хранил молчание.

Дорожная версия гиперкара Valkyrie появилась на трассе в феврале – но эта версия не имела отношения к модификации, которую должны были подготовить к Ле-Ману. Макс Ферстаппен и Алекс Элбон испытали машину, которую можно будет купить. Автомобиль, который выступил бы в Ле-Мане, у Aston Martin не готов.

Дорожная версия Aston Martin Valkyrie

На протяжении последнего года мы так и не получили ответ ни на один из ключевых вопросов о гоночной программе Valkyrie. Сколько машин сможет выступать в чемпионате? Кто займется техническим обслуживанием автомобилей? И самое важное: кто будет за все это платить?

Зимой скептицизм усилился настолько, что устроители серии WEC договорились об унификации технического регламента с американской серии IMSA. Это тот самый чемпионат, в календарь которого входят «12 часов Себринга», «Маленький Ле-Ман» и «24 часа Дайтоны». Как раз на этапе в Дайтоне организаторы двух гоночных серий объявили о новом стандарте: LMDh. Так будет называться класс гоночных автомобилей, которых допустят и в WEC, и в IMSA. Иными словами, и в Ле-Ман, и в Дайтону.

На прошлогоднем этапе в Себринге исполнительный директор WEC Жерар Нуво таинственно намекал на некий «план Б» на непредвиденный случай. Что ж, этот случай настал: Aston Martin больше не будет в гиперкарах. А планом Б оказался тот самый унифицированный регламент.

В первоначальной версии правил гиперкары хотели максимально приблизить к дорожным версиям машин. Именно такое приближение заинтересовало Aston Martin и, по сути, заманило его в чемпионат. Прямо сейчас в топ-классе WEC выступает всего один известный автопроизводитель: Toyota. Приход конкурента придавал программе японцев смысл. И те тоже решили соорудить собственный гиперкар.

Выбор Toyota пал на GR Super Sport – впечатляющее купе с гибридным турбодвигателем V6. Два года назад компания представила одноименный концепт-кар. Сейчас Toyota вовсю ведет разработку гоночной версии для сезона 2020/21. Вот только соперников у японцев не осталось.

Да, в чемпионате WEC планируют выступить команды byKolles и Scuderia Cameron Glickenhaus – но при всем уважении к этим коллективам их нельзя назвать равными соперниками для Toyota. В этом признается даже глава «ле-мановской» команды Toyota Роб Лепен.

А теперь представьте реакцию японского автопроизводителя на новость об уходе Aston Martin. Еще весной 2019-го команда поторапливала организаторов WEC с публикацией полного технического регламента, чтобы скорее начать работу над GR Super Sport. А потом проектировала свой гиперкар в ускоренном режиме – чтобы ни в коем случае не опоздать к старту сезона. И ради чего были эти дополнительные траты денег и усилий? Чтобы остаться единственным автопроизводителем в пустом чемпионате мира?

Еще до того, как Aston Martin объявил о своей программе с Valkyrie, глава команды Toyota Роб Лепен ответил на вопрос Motorsport.com, готова ли японская компания к сезону 2020/21 без конкурентов в топовом классе WEC. Вот что он сказал: «Мы могли бы выступать на таких условиях один сезон. Но для этого у нас должны быть четкие ожидания, что в дальнейшем мы перестанем быть единственным автопроизводителем на стартовой решетке».

Есть ли шанс, что у Toyota все-таки появятся конкуренты в классе гиперкаров? Ответ на этот вопрос кроется в аббревиатуре LMDh.

Главное, что нужно знать об LMDh: машины, построенные по этому регламенту, допустят сразу в два чемпионата. В Дайтоне (и всей IMSA) это будет основной гоночный класс. В Ле-Мане (а значит и в WEC) такие автомобили смогут соперничать с гиперкарами в рамках уравнивания возможностей. Организаторы намерены внедрять всевозможные балласты и другие типы ограничений, чтобы создать паритет между гиперкарами и LMDh.

А еще LMDh может быть существенно дешевле, чем гиперкар, если объединить усилия с одним из существующих участников. Такой путь может стать выходом для компании Peugeot, которая рассчитывает вернуться в Ле-Ман в 2022 году. Французский автопроизводитель, вроде бы, собирался построить гиперкар – но недавно глава автоспортивного подразделения этой марки Жан-Марк Фино признал, что рассматривает вариант с машиной LMDh.

А если вспомнить тесные связи Peugeot с Ligier, которая станет одним из четырех конструкторов шасси в соответствии с требованиями LMDh, вариант отказа французов от сооружения дорогого гиперкара становится все более правдоподобным. А значит, будущее всей концепции гиперкаров сейчас лежит на плечах одной-единственной марки. Toyota.

На протяжении последних лет японский автопроизводитель был главной надеждой и опорой организаторов WEC. И все же не стоит забывать: Toyota участвует в гонках на выносливость не ради благотворительности. Компания все еще верит в коммерческий потенциал чемпионата мира. Из-за того, что сейчас происходит с форматом гиперкаров, эта вера начинает угасать. Который год в топовом классе гонок на выносливость просто нет реальной борьбы.

А это подводит к нас к двум открытым вопросам. Первый: готова ли Toyota продолжать ездить в WEC в одиночку, все также надеясь на появление соперников когда-нибудь потом? И второй: если эти соперники все-таки придут, получит ли Toyota разумную долю славы в конкуренции с другими командами?

#7 Toyota TS050: Майк Конвей, Хосе Мария Лопес и Камуи Кобаяши Фото: JEP / Motorsport Images

Ну а пока ситуация в серии WEC становится все более и более абсурдной. На прошедшем в эти выходные этапе в Техасе в категории LMP1 выступили три машины – абсолютный антирекорд за все время существования WEC. Долго ли Toyota сможет это терпеть?