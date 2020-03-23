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WEC / Мнение

Мнение: как перенос «Ле-Мана» скажется на марафонских гонках

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Мнение: как перенос «Ле-Мана» скажется на марафонских гонках
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23 мар. 2020 г., 07:00

Западный автомобильный клуб вслед за организаторами многих других гонок объявил о переносе соревнований. Причина – глобальная эпидемия. Впервые за много десятилетий «24 часа Ле-Мана» пройдут на в середине июня, а осенью. Джейми Кляйн изучил, как это скажется на спорте

На фоне наступления коронавируса отказ от проведения суточной гонки в запланированные сроки не стал сюрпризом. Скорее, удивило, что в ACO сразу назвали новую дату – 19-20 сентября. По первоначальным планам двумя неделями ранее в Сильверстоуне должен был стартовать новый сезон WEC. 

Но прежде предстоит завершить нынешний чемпионат. В его регламенте прямо сказано, что он будет считаться состоявшимся только в случае проведения шести этапов, включая «Ле-Ман». Так как до февраля состоялись пять гонок, завершить сезон-2019/20 прямо сейчас не получится в любом случае.

С другой стороны, «1000 миль Себринга» уже отменили, а гонка в Спа остается в статусе отложенной. Она в любом случае должна пройти до «Ле-Мана», однако в принципе от нее тоже можно отказаться.

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Тут уместно добавить, что многострадальный бельгийский этап уже двигали ради Формулы Е, но традиционно он проходит за шесть недель до «24 часов». Это дает нам такой график: 8 августа участники WEC выступят в Спа, а 6 сентября начнут тесты в Ле-Мане. Ради этого уже передвинули суточную велогонку на французской трассе.

Понятно, что сейчас никто не может с уверенностью говорить, получится ли вообще проводить какие-то гонки в Европе, когда придет август. Но все же давайте предположим, что вирус к тому времени будет побежден силой науки. 

Чего же тогда можно ожидать от сезона 2020/21 годов, когда в чемпионате должен вступить в силу регламент гиперкаров? Он совершенно точно не возьмет старт 6 сентября в Сильверстоуне. А где и когда?

#8 TOYOTA GAZOO RACING Toyota TS050 - Hybrid: Se?bastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley

Toyota TS050 - Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Брендон Хартли) в Сильверстоуне

Фото: Даниэль Джеймс Смит

Здесь полезно вспомнить последний «нормальный» сезон WEC в 2017 году. Тогда от «Ле-Мана» до следующего этапа на «Нюрбургринге» прошло четыре недели. Это означает, что в теории возможно начать новый чемпионат 18 октября. Но так как нужны еще предсезонные тесты, дата 25 октября выглядит более реалистичной. 

Это обещает две проблемы. Во-первых, в это время года английская погода уже далека от идеальной, а светлого времени в сутках гораздо меньше. Именно поэтому в свое время этап в Сильверстоуне перенесли с апреля на конец августа / начало сентября.  

Во-вторых, на 1 ноября уже намечен следующий марафон на «Фудзи». В результате октябрьский этап в Британии оказывается очень сложным в плане последующей логистики. Понятно, что домашняя гонка Toyota для организаторов WEC имеет особую значимость, и ее крайне желательно никуда не двигать. 

С точки зрения погоды есть смысл дать старт новому чемпионату, например, в Монце (по текущим планам 4 октября там должен пройти второй этап сезона), но второе соображение и в этом случае остается в силе. Все это плавно подводит нас к мысли, что эру гиперкаров вполне можно бы открыть на трассе, принадлежащей единственному крупному производителю, представленному в топовом классе WEC.

 

 

 

 

 

Однако здесь тоже обнаруживаются свои сложности. Участники марафонских гонок традиционно проводят тесты за неделю до старта сезона на трассе первого этапа. Европейским командам и гонщикам, каких в серии большинство, летать ради этого в Японию не вполне удобно. Кроме того, к тому времени можно ожидать возобновления и всех других серий, потому «Фудзи» будет весьма востребована Суперформулой, Super GT и прочими японскими первенствами для проведения собственных отложенных этапов. 

Можно вспомнить, что марафонский чемпионат традиционно стартовал в Европе каждый год после «Сепанга» в 2012-м. Но если, упирая на это, не провести японский этап в изначально запланированные сроки, то найти для него новое место в 2020-м едва ли реально. 

Выходит, поздний «Ле-Ман» фактически не позволит провести ни один из названных выше этапов. Тогда первым оказывается запланированный на 5 декабря Бахрейн. В целом это не такой скверный вариант. Погода не доставит проблем, тесты удастся организовать без вопросов – а если команды поддержат такую идею, остается время даже для классического Пролога где-нибудь в Европе.

#38 JOTA Oreca 07: Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson

ORECA 07 №38 команды JOTA (Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Энтони Дэвидсон) в Бахрейне

Фото: JEP / Motorsport Images

В этом случае останется лишь найти место для всех оставшихся гонок – они должны пройти до следующих «24 часов Ле-Мана», намеченных на 12-13 июня 2021-го. 

Предположим, что этапы в ЮАР, США и Европе пройдут по изначальному графику. Это в общей сложности пять уик-эндов, на один меньше, чем требуется. Попытка отправиться в Японию весной ни у кого не вызовет восторга, так как нарушит уже сложившееся расписание перевозки грузов по морю. Это значит, что добавить получится лишь Монцу или Сильверстоун.  

Допустим, одна из этих гонок состоится в мае, спустя пару недель после Спа. В теории это возможно и даже оставит достаточный запас времени до «Ле-Мана» – вот только если потребуется что-то вновь перенести или изменить, такой возможности больше не будет. 

 

 

 

В качестве опции давайте рассмотрим вот какую идею: провести сезон-2021 по классической схеме, начав его в феврале на «Кялами». Потом будут гонки в Себринге (в марте), Спа (в апреле), классический летний «Ле-Ман», а потом Сильверстоун и Монца в конце лета, «Фудзи» в октябре и Бахрейн в ноябре.  

Это как минимум позволит всем желающим – речь прежде всего о Scuderia Cameron Glickenhaus – построить собственный гиперкар к первой же гонке. Да и в Toyota наверняка порадуются возможности подольше поработать над своей GR Super Sport, учитывая задержку всех планов из-за короновируса.

Да, в этом случае «24 часа» больше не будут гранд-финалом чемпионата. Но ведь если подумать, то не так и плохо развести главное событие сезона и гонку, которая решает судьбу титулов. Стоит признать, что это повысит популярность тех этапов, что в нашем потенциальном календаре пройдут после «Ле-Мана». В 2019-м в трех из четырех классов именно победители на кольце Сартэ и стали чемпионами мира, лишившись дополнительного повода для радости и пары лишних строк в СМИ. 

В свое время решение Porsche оставить LMP1 стало катализатором для проведения Суперсезона и последующего перехода на систему «осень-весна». Может быть, использовать вынужденную ситуацию с коронавирусом для того, чтобы вернуть гонки на выносливость в привычное русло?

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Фото: JEP / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Джейми Кляйн

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