Мнение: как перенос «Ле-Мана» скажется на марафонских гонках

На фоне наступления коронавируса отказ от проведения суточной гонки в запланированные сроки не стал сюрпризом. Скорее, удивило, что в ACO сразу назвали новую дату – 19-20 сентября. По первоначальным планам двумя неделями ранее в Сильверстоуне должен был стартовать новый сезон WEC.

Но прежде предстоит завершить нынешний чемпионат. В его регламенте прямо сказано, что он будет считаться состоявшимся только в случае проведения шести этапов, включая «Ле-Ман». Так как до февраля состоялись пять гонок, завершить сезон-2019/20 прямо сейчас не получится в любом случае.

С другой стороны, «1000 миль Себринга» уже отменили, а гонка в Спа остается в статусе отложенной. Она в любом случае должна пройти до «Ле-Мана», однако в принципе от нее тоже можно отказаться.

Тут уместно добавить, что многострадальный бельгийский этап уже двигали ради Формулы Е, но традиционно он проходит за шесть недель до «24 часов». Это дает нам такой график: 8 августа участники WEC выступят в Спа, а 6 сентября начнут тесты в Ле-Мане. Ради этого уже передвинули суточную велогонку на французской трассе.

Понятно, что сейчас никто не может с уверенностью говорить, получится ли вообще проводить какие-то гонки в Европе, когда придет август. Но все же давайте предположим, что вирус к тому времени будет побежден силой науки.

Чего же тогда можно ожидать от сезона 2020/21 годов, когда в чемпионате должен вступить в силу регламент гиперкаров? Он совершенно точно не возьмет старт 6 сентября в Сильверстоуне. А где и когда?

Toyota TS050 - Hybrid (Себастьен Буэми, Казуки Накаджима, Брендон Хартли) в Сильверстоуне Фото: Даниэль Джеймс Смит

Здесь полезно вспомнить последний «нормальный» сезон WEC в 2017 году. Тогда от «Ле-Мана» до следующего этапа на «Нюрбургринге» прошло четыре недели. Это означает, что в теории возможно начать новый чемпионат 18 октября. Но так как нужны еще предсезонные тесты, дата 25 октября выглядит более реалистичной.

Это обещает две проблемы. Во-первых, в это время года английская погода уже далека от идеальной, а светлого времени в сутках гораздо меньше. Именно поэтому в свое время этап в Сильверстоуне перенесли с апреля на конец августа / начало сентября.

Во-вторых, на 1 ноября уже намечен следующий марафон на «Фудзи». В результате октябрьский этап в Британии оказывается очень сложным в плане последующей логистики. Понятно, что домашняя гонка Toyota для организаторов WEC имеет особую значимость, и ее крайне желательно никуда не двигать.

С точки зрения погоды есть смысл дать старт новому чемпионату, например, в Монце (по текущим планам 4 октября там должен пройти второй этап сезона), но второе соображение и в этом случае остается в силе. Все это плавно подводит нас к мысли, что эру гиперкаров вполне можно бы открыть на трассе, принадлежащей единственному крупному производителю, представленному в топовом классе WEC.

Однако здесь тоже обнаруживаются свои сложности. Участники марафонских гонок традиционно проводят тесты за неделю до старта сезона на трассе первого этапа. Европейским командам и гонщикам, каких в серии большинство, летать ради этого в Японию не вполне удобно. Кроме того, к тому времени можно ожидать возобновления и всех других серий, потому «Фудзи» будет весьма востребована Суперформулой, Super GT и прочими японскими первенствами для проведения собственных отложенных этапов.

Можно вспомнить, что марафонский чемпионат традиционно стартовал в Европе каждый год после «Сепанга» в 2012-м. Но если, упирая на это, не провести японский этап в изначально запланированные сроки, то найти для него новое место в 2020-м едва ли реально.

Выходит, поздний «Ле-Ман» фактически не позволит провести ни один из названных выше этапов. Тогда первым оказывается запланированный на 5 декабря Бахрейн. В целом это не такой скверный вариант. Погода не доставит проблем, тесты удастся организовать без вопросов – а если команды поддержат такую идею, остается время даже для классического Пролога где-нибудь в Европе.

ORECA 07 №38 команды JOTA (Роберто Гонсалес, Антониу Феликс да Кошта, Энтони Дэвидсон) в Бахрейне Фото: JEP / Motorsport Images

В этом случае останется лишь найти место для всех оставшихся гонок – они должны пройти до следующих «24 часов Ле-Мана», намеченных на 12-13 июня 2021-го.

Предположим, что этапы в ЮАР, США и Европе пройдут по изначальному графику. Это в общей сложности пять уик-эндов, на один меньше, чем требуется. Попытка отправиться в Японию весной ни у кого не вызовет восторга, так как нарушит уже сложившееся расписание перевозки грузов по морю. Это значит, что добавить получится лишь Монцу или Сильверстоун.

Допустим, одна из этих гонок состоится в мае, спустя пару недель после Спа. В теории это возможно и даже оставит достаточный запас времени до «Ле-Мана» – вот только если потребуется что-то вновь перенести или изменить, такой возможности больше не будет.

В качестве опции давайте рассмотрим вот какую идею: провести сезон-2021 по классической схеме, начав его в феврале на «Кялами». Потом будут гонки в Себринге (в марте), Спа (в апреле), классический летний «Ле-Ман», а потом Сильверстоун и Монца в конце лета, «Фудзи» в октябре и Бахрейн в ноябре.

Это как минимум позволит всем желающим – речь прежде всего о Scuderia Cameron Glickenhaus – построить собственный гиперкар к первой же гонке. Да и в Toyota наверняка порадуются возможности подольше поработать над своей GR Super Sport, учитывая задержку всех планов из-за короновируса.

Да, в этом случае «24 часа» больше не будут гранд-финалом чемпионата. Но ведь если подумать, то не так и плохо развести главное событие сезона и гонку, которая решает судьбу титулов. Стоит признать, что это повысит популярность тех этапов, что в нашем потенциальном календаре пройдут после «Ле-Мана». В 2019-м в трех из четырех классов именно победители на кольце Сартэ и стали чемпионами мира, лишившись дополнительного повода для радости и пары лишних строк в СМИ.

В свое время решение Porsche оставить LMP1 стало катализатором для проведения Суперсезона и последующего перехода на систему «осень-весна». Может быть, использовать вынужденную ситуацию с коронавирусом для того, чтобы вернуть гонки на выносливость в привычное русло?