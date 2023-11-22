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Мик Шумахер выступит в 2024 году за Alpine. В марафонских гонках

Не сумев найти продолжения карьеры в Формуле 1, немецкий гонщик решил стартовать в чемпионате WEC на гиперкаре

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
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Мик Шумахер, тесты Alpine

Мик Шумахер дебютировал в Больших Призах в 2021 году в статусе чемпиона Формулы 2 – менеджмент немца смог договориться с командой Haas. Однако за два сезона в ее составе сын легендарного Михаэля Шумахера запомнился в большей степени серьезными авариями, и не хорошими результатами. 

Американцы не стали продлевать контракт с пилотом – и сезон-2023 тот просидел на «скамейке запасных» в Mercedes. Первое время еще циркулировали слухи, что гонщика попробуют усадить за руль Williams, но затем Мика стали все чаще замечать на тестах гиперкара Alpine, который должен дебютировать в марафонском чемпионате WEC в будущем сезоне. 

В среду Alpine официально объявила свой состав на 2024-й: вместе с Николя Ляпьером, Матье Ваксивьером и Шарлем Милези в него вошли и трое новичков: Фердинанд Габсбург, Поль-Лу Шатен – и Мик Шумахер. 

Как именно шестерых пилотов разделят на два экипажа, французы объявят только 7 февраля. 

Интересно, что отец Мика в свое время тоже стартовал в гонках на выносливость: Михаэль не без успеха стартовал за Sauber-Mercedes непосредственно перед переходом в Ф1.

«Для меня начинается новая глава с Alpine в категории гиперкаров, – цитирует Шумахера-младшего пресс-служба. – Эта машина впечатляет, мне не терпится начать выступления на ней. Я вырос в формульных гонках, потому выступать в закрытом кокпите и с закрытыми колесами поможет отточить навыки, это прекрасная возможность. 

Жаль, что мне не удалось гоняться в этом году, ведь я любою этот процесс с самого детства. Оттого особенно непросто смотреть на стороны за тем, как выступают другие. 

Марафоны станут для меня новым вызовом, уверен, в новом сезоне нас ждут классные моменты вместе с Alpine».

Alpine A424 LMDh

Фото: Alpine

Alpine A424 LMDh

Новая машина, получившая индекс A424 LMD, базируется на успешном шасси ORECA LMP2 и приводится в движение мотором V6 объемом 3,4 литра, оснащенном единственной турбиной. Alpine разрабатывала его совместно с компанией Mecachrome.

Французский концерн станет одним из трех дебютантов топовой категории в новом сезоне WEC вместе с BMW и Lamborghini. Первая гонка нового сезона пройдет 2 марта в Катаре. 

 
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Фото: Alpine

Мик Шумахер, тесты Alpine

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