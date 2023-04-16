Марафоны, Lamborghini и Формула Е. Квят 2.0 рассказал о новой странице карьеры

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В последние недели имя Даниила Квята стало удивительно часто появляться в лентах новостей. Экипаж россиянина поднялся на подиум первого этапа WEC, дебютант Ф1 Оскар Пиастри вспомнил, как не дождался гонщика Red Bull на решетке в Мельбурне, а затем стало известно, что Квят поедет на тесты Формулы Е.

На этой неделе и вовсе прозвучало объявление совсем иного уровня – компания Lamborghini анонсировала, что Даниил станет ее пилотом в заводской программе гиперкаров. Итальянская марка, чьи гоночные амбиции уже давно не выходили за пределы соревнований Гран Туризмо, замахнулась на серьезую историю в новомодном классе гиперкаров.

Пока их машина категории LMDh находится в стадии проектирования, летом она должна выйти на тестовые трассы, а в январе 2024-го дебютировать в Дайтоне.

О том, как стал возможен его контракт, чего он ждет от нового сотрудничества и не только, Квят рассказал в интервью для Motorsport.com.

Даниил, как вышло так, что вы стали гонщиком Lamborghini?

На самом деле, для меня это уже давно не новость. Мы подписали контракты с Prema (за эту команду уфимец сейчас выступает в LMP2 – прим.ред.) и Lamborghini практически одновременно – и просто ждали подходящего момента, чтобы объявить о втором из них.

Мы понимали, что это недолго останется тайной – в гоночном мире всем отлично известно о связях между Prema и Lamborghini.

Если говорить о том, как мы пришли к сотрудничеству, то тут все вышло довольно интересно. Сформировалась своего рода цепочка из моих друзей и знакомых, включая [главу Prema] Рене Розина, которая привела к [гоночному боссу Lamborghini] Джорджо Санне. Оставалось только соединить отдельные точки линиями.

Переговоры о сотрудничестве вышли сложными?

Когда ты начинаешь выступления в гонках прототипов, то всегда стремишься перейти в топовую категорию спорткаров. Я нацеливался на это с самого начала. Не всё и не всегда получается сразу, но в Lamborghini искали быстрого и опытного пилота для своей программы. Вышло так, что мы встретили друг друга в нужный момент – и все прекрасно сложилось. Переговоры с самого начала складывались очень просто.

Почему после Формулы 1 и стартов в NASCAR вы вообще обратили внимание на гонки на выносливость?

Нет нужды говорить, каким сильным сейчас становится марафонский чемпионат. Я уже сбился со счета, сколько там будет производителей – семь, восемь, может быть, девять? Всем хочется выступать там. Сейчас это самая сильная серия после Ф1, она явно находится на подъеме.

В воскресенье Квята и его партнеров по Prema – Дорьян Пен и Мирко Бортолотти – ждет старт с поула на втором этапе ЦУС в Портимане Фото: Пол Фостер

Программа Lamborghini стартует только в 2024 году. Не было ли у вас мыслей найти место в уже выступающих командах?

Еще в 2022 году, когда проект Lamborghini был в совсем ранней стадии, я действительно связывался с другими производителями WEC, но сейчас уже нет смысла вспоминать эти истории.

Вообще, если вспоминать, то после ухода из AlphaTauri [в конце 2020 года] я пробовал найти другое место в Ф1 и пару раз был довольно близко от этой цели, но в итоге ничего не вышло.

В такой ситуации нужно осмотреться – так что я разговаривал с самыми разными людьми. Но также важно было разобраться, чего я сам хочу и где есть смысл выходить на старт. Я старался быть честен сам с собой и – признаюсь откровенно – несколько раз был близок к решению о прекращении выступлений, так как казалось, что ничего не складывается.

Тем круче все то, что у нас получилось сейчас – и за что я очень благодарен Lamborghini.

Первый этап сезона WEC принес вашему экипажу третье место. Вы довольны этим результатом?

Мне очень понравилась гонка в Себринге, где мы по ходу всей дистанции боролись за место на подиуме и победу. У нас отличная команда, очень профессиональная, с которой крайне приятно работать. До того у меня был перерыв в выступлениях, потому было особенно приятно вернуться на столь высокие позиции. А подниматься на пьедестал всегда здорово.

После Себринга я ощутил огромное облегчение, которого не было уже долгое время. Да, я стартовал в NASCAR, был очень доволен своей гонкой в Шарлотте, но там я финишировал 15-м. Это круто для NASCAR, но в WEC мы сражались гораздо выше и спорили за победу. Это было очень приятное ощущение.

Многие пилоты отмечают специфику гонок на выносливость, где вы делите машину с партнерами по экипажу. У вас возникли с этим сложности?

Да, ты делишь машину с партнерами по экипажу, но в конечном счете все равно сам оказываешься за рулем и стараешься ехать как можно быстрее. Да, прежде мне не доводилось работать с кем-то еще, но у нас с Мирко Бортолотти и Дорьян Пен хорошее трио, мы отлично понимаем друг друга, и пока совместная работа складывается очень продуктивно.

Даниил Квят, Sam Hunt Racing, Nemaco Toyota Supra, гонка NASCAR в Шарлотте Фото: Найджел Кинрейд / NKP / Motorsport Images

Ваш коллега по Lamborghini Ромен Грожан в 2023 году проведет несколько гонок GT. У вас есть такие планы?

Сейчас старты в GT3 не являются для меня приоритетом. В Себринге я провел тесты с командой Iron Lynx, но куда важнее сейчас работать над гиперкаром. Эта работа на нынешней стадии не связана с гонками.

Для меня очень важно участвовать в программе Lamborghini с самого начала, так как нам предстоит построить машину, на которой мы будем много ездить в будущем году. Потому важно внести свой вклад сейчас, чтобы машину было проще адаптировать под запросы тех пилотов, которым предстоит ей управлять.

Пока что работы на симуляторе относительно немного, но уже скоро начнется активная фаза подготовки, так что дел будет очень много.

Даниил с Роменом Грожаном нужны нам не только из-за успехов в Ф1 и огромного опыта. Обоих отличает мотивация, какую можно увидеть в 16-летних пацанов глава гоночных программ Lamborghini Джорджо Санна

В скором времени вас ждут тесты в Формуле Е с NIO. Насколько это серьезно?

Это совсем другая история. Мне всегда было интересно попробовать их машину, и я рад возможности сделать это. В конце концов, почему нет?

Пока сложно говорить о чем-то конкретно, но я попробую – а там кто знает, что из этого получится. Если не будет пересечения по датам с WEC, мы все обсудим [с Lamborghini] и посмотрим, как быть.

Я не гонялся уже довольно долгое время, потому сейчас меня привлекает любая возможность сесть за руль. Кроме того, ФЕ – тоже очень сложный и очень престижный чемпионат.

Даниил Квят, Lamborghini Фото: Lamborghini Squadra Corse

Интервью Гэри Уоткинса