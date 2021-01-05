Бразилец вошел в состав экипажа, который Europol объявила во вторник. Молодой коллектив, совсем недавно начавший свою историю в «младших» категориях гонок на выносливость, провел сезон-2020 в ELMS (где за него выступал россиянин Матевос Исаакян), а теперь готовится попробовать силы и в WEC.

Постоянный экипаж прототипа ORECA-Gibson 07 составят новобранцы Europol Ренгер ван дер Занде и Алекс Брандл, а также бессменный гонщик команды Якуб Смеховски.

Однако на первом этапе сезона, который пройдет в середине марта в Себринге, не сможет стартовать ван дер Занде, который в этот же уик-энд будет занят на той же трассе в 12-часовой гонке IMSA.

Его-то и заменит 45-летний Кастроневес.

«Я три года выступал в категории Daytona Prototype, так что хорошо готов к предстоящему вызову, – сказал бразилец. – Не могу дождаться этой возможности».

Главной программой в этом году для Элио станет полноценное возвращение в IndyCar, где бразилец не выступал на полном расписании с 2017 года, ограничиваясь только стартами в Индианаполисе.