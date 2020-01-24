«Ле-Ман» и американская серия IMSA унифицируют прототипы с 2022 года

Организаторы «24 часов Ле-Мана» и всего чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC заключили соглашение с американским чемпионатом IMSA об унификации технических требований к спортпрототипам с 2022 года. Это позволит командам при желании выступать одновременно на этапах в обеих гоночных сериях.

Речь идет о новом классе техники, который будет называться LMDh. Сами прототипы смогут выпускать действующие производители: Dallara, Ligier, Multimatic и Oreca. При этом автоконцерны смогут выступать поставщиками силовых установок.

Прототипы LMDh будут основаны на технологиях нового класса гиперкаров WEC, а также на существующих LMP2. При этом шасси LMDh в WEC будет использоваться как замена LMP2, так и в топ-категории. Соглашение, судя по всему, предполагает и возможность участия гиперкаров WEC в американских гонках на выносливость.

Из технических требований новшеством станет обязательное использование в LMDh гибридной составляющей за счет установки на задней оси прототипов стандартизированного электрического мотор-генератора.

Новые прототипы дебютируют в WEC уже в сентябре 2021 года, а в IMSA в январе 2022 года. Технические детали обещают раскрыть в ходе двойного этапа WEC и IMSA в Себринге в марте этого года.



