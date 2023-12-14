Lamborghini официально озвучила программу Квята на 2024 год
Россиянин вместе со своими партнерами по экипажу выступит в чемпионате мира WEC, второй гиперкар SC63 LMDh команда выставит в американской серии IMSA
В кулуарах уже давно говорили, что программа гонок Lamborghini на собственном гиперкаре, которая официально стартует в 2024 году, будет включать выступления одной машиной в WEC и одной в IMSA. Интрига же состояла в том, что итальянцы не раскрыли имена двоих пилотов, а также не озвучили их разделение по экипажам.
Официальное объявление, прозвучавшее в четверг, позволило окончательно расставить точки над i: Даниил Квят вместе с Мирко Бортолотти и новобранцем Эдоардо Мортарой выйдут на старт в чемпионате мира, тогда как Ромен Грожан, Андреа Кальдарелли и присоединившийся к команде Маттео Кайроли поедут в Америке (эта программа включает четыре или пять этапов).
При этом в «24 часах Ле-Мана» Lamborghini будет представлена обоими экипажами.
На этой неделе команда проводит тесты в Остине, тогда как в начале декабря участвовала в обязательной сессии IMSA в Дайтоне.
Гоночным дебютом SC63 LMDh станет январский суточный марафон на этой же трассе, а с марта стартует и программа WEC, первый этап состоится в Катаре.
Новую машина, построенную в сотрудничестве с Ligier Automotive, в гонках будет обслуживать команда Iron Lynx.
Фото: Lamborghini Squadra Corse
Lamborghini SC63 LMDh
Даниил Квят стал заводским гонщиком марки в апреле этого года. Выступления в марафонских гонках стали его первой подтвержденной программой на сезон-2024.
Кроме того, экс-пилот Red Bull и Toro Rosso в Формуле 1 недавно участвовал в тестах Формулы Е, а также выражал интерес к японской Суперформуле. Но сейчас можно говорить, что обе эти истории едва ли смогут привести к гоночному контракту.
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