Lamborghini официально озвучила программу Квята на 2024 год

В кулуарах уже давно говорили, что программа гонок Lamborghini на собственном гиперкаре, которая официально стартует в 2024 году, будет включать выступления одной машиной в WEC и одной в IMSA. Интрига же состояла в том, что итальянцы не раскрыли имена двоих пилотов, а также не озвучили их разделение по экипажам.

Официальное объявление, прозвучавшее в четверг, позволило окончательно расставить точки над i: Даниил Квят вместе с Мирко Бортолотти и новобранцем Эдоардо Мортарой выйдут на старт в чемпионате мира, тогда как Ромен Грожан, Андреа Кальдарелли и присоединившийся к команде Маттео Кайроли поедут в Америке (эта программа включает четыре или пять этапов).

При этом в «24 часах Ле-Мана» Lamborghini будет представлена обоими экипажами.

На этой неделе команда проводит тесты в Остине, тогда как в начале декабря участвовала в обязательной сессии IMSA в Дайтоне.

Гоночным дебютом SC63 LMDh станет январский суточный марафон на этой же трассе, а с марта стартует и программа WEC, первый этап состоится в Катаре.

Новую машина, построенную в сотрудничестве с Ligier Automotive, в гонках будет обслуживать команда Iron Lynx.

Фото: Lamborghini Squadra Corse Lamborghini SC63 LMDh

Даниил Квят стал заводским гонщиком марки в апреле этого года. Выступления в марафонских гонках стали его первой подтвержденной программой на сезон-2024.

Кроме того, экс-пилот Red Bull и Toro Rosso в Формуле 1 недавно участвовал в тестах Формулы Е, а также выражал интерес к японской Суперформуле. Но сейчас можно говорить, что обе эти истории едва ли смогут привести к гоночному контракту.