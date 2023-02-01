Квят выступит в чемпионате WEC за команду Prema
Россиянина ждут старты за рулем прототипа ORECA 07 в классе LMP2. Он поедет в одном экипаже с Мирко Бортолотти и Дорьян Пен
Еще в декабре прошлого года мы писали, что Даниила Квята заметили на тестах в составе действующих чемпионов ELMS из команды Prema. Прошло чуть больше месяца – и коллектив официально объявил, что самый успешный отечественный пилот Формулы 1 проведет сезон-2023 в его составе.
Prema выставит в марафонском чемпионате мира две машины, однако полный состав экипажей стал известен только сейчас. Квят, который после ухода из Ф1 в конце 2020 года эпизодически стартовал в NASCAR, будет выступать на ORECA №63 в компании заводского пилота Lamborghini Мирко Бортолотти и 19-летней француженки Дорьян Пен.
«В моей карьере открывается новая яркая страница – вместе с Prema мы будем участвовать в чемпионате мира WEC, – цитирует Даниила пресс-служба. – Эта команда известна своими прежними успехами, теперь мы будем общими усилиями покорять марафонские гонки.
Я рад быть частью всего этого и нацелен показать абсолютный максимум, чтобы вывести нас на ведущие позиции».
В сезоне-2022 уроженец Уфы должен был выступать в классе LMP2 за G-Drive Racing, но вместо этого стартовал в нескольких российских марафонских гонках.
Второе экипаж Prema в WEC составят известные по молодежным формульным сериям Хуан-Мануэль Корреа, Филип Угран и Бент Вискаль.
Семиэтапный сезон марафонского чемпионата мира стартует в середине марта в американском Себринге. Всего в зачет LMP2 заявлены 11 экипажей.
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