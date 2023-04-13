Квят стал заводским гонщиком Lamborghini и поедет на гиперкаре
В сезоне-2024 российский экс-пилот Ф1 выступит в топовой категории марафонского чемпионата мира WEC и американской серии IMSA
Даниил Квят присоединился к Lamborghini Squadra Corse, чтобы в текущем году принимать участие в разработке новой машины, которую итальянцы строят в сотрудничестве с Ligier Automotive, а в будущем сезоне выходить за ее рулем на старт гонок.
28-летний уфимец присоединился к ранее названным участникам программы – Ромену Грожану, Мирко Бортолотти и Андреа Кальдарелли.
Даниил Квят, Lamborghini
Фото: Lamborghini Squadra Corse
Дебют нового гиперкара в гонках намечен на январь будущего года, когда в Дайтоне стартует сезон американской серии IMSA. Lamborghini планирует выставить по одному экипажу в этим первенстве и чемпионате мира WEC. Точные детали программы пока неизвестны.
Глава Lamborghini Squadra Corse Джорджо Санна отметил: «Мы очень рады приветствовать Даниила в Lamborghini и не сомневаемся, что он станет важным активом для нашего проекта LMDh уже в 2023 году.
Прежде всего Даниилу предстоит работать в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и механиками над прототипом машины. Учитывая его огромный опыт в различных категориях, я нисколько не сомневаюсь, что он сыграет ключевую роль в достижении наших целей в сезоне-2024».
Даниил Квят, Lamborghini
Фото: Lamborghini Squadra Corse
Сам бывший гонщик Toro Rosso, Red Bull и AlphaTauri отметил: «Lamborghini – это известный итальянский бренд с великой историей в автомобильном мире. Я провел юность в Италии, потому чувствую дополнительную гордость».
Новый гиперкар, оснащенный мотором V8, должен выйти на тестовые трассы уже летом.
В нынешнем сезоне Квят выступает в «младшем» зачете WEC – LMP2 – за команду Prema вместе с будущим напарником по Lamborghini Мирко Бортолотти и француженкой Дорьян Пен. В гонке открытия сезона в американском Себринге они лидировали незадолго до финиша, но поздний пит-стоп отбросил экипаж на третье место.
Примечательно, что ключевым совладельцем Prema выступает компания DC Racing Solutions – ей же принадлежит и команда Iron Lynx, которая станет обслуживать гиперкары Lamborghini в предстоящем сезоне.
Участники WEC проведут второй этап 2023 года в ближайший уик-энд в Портимане.
ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят
Фото: JEP / Motorsport Images
Квят дебютирует на тестах Формулы Е
Квят дебютирует на тестах Формулы Е Квят дебютирует на тестах Формулы Е
«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии
«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии «Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии
Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге Фото дня: Квят на подиуме WEC в Себринге
Самое важное:
Квят дебютирует на тестах Формулы Е
Квят дебютирует на тестах Формулы Е Квят дебютирует на тестах Формулы Е
Мнение: как Формуле 1 изжить порочную практику с заменами моторов
Мнение: как Формуле 1 изжить порочную практику с заменами моторов Мнение: как Формуле 1 изжить порочную практику с заменами моторов
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине Врачам предстоит решить, выступит ли Бастьянини в Остине
Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант
Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант Можно ли сделать машины Ф1 более изящными? Художник предложил вариант
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.