Квят стал заводским гонщиком Lamborghini и поедет на гиперкаре

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Даниил Квят присоединился к Lamborghini Squadra Corse, чтобы в текущем году принимать участие в разработке новой машины, которую итальянцы строят в сотрудничестве с Ligier Automotive, а в будущем сезоне выходить за ее рулем на старт гонок.

28-летний уфимец присоединился к ранее названным участникам программы – Ромену Грожану, Мирко Бортолотти и Андреа Кальдарелли.

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Даниил Квят, Lamborghini Фото: Lamborghini Squadra Corse

Дебют нового гиперкара в гонках намечен на январь будущего года, когда в Дайтоне стартует сезон американской серии IMSA. Lamborghini планирует выставить по одному экипажу в этим первенстве и чемпионате мира WEC. Точные детали программы пока неизвестны.

Глава Lamborghini Squadra Corse Джорджо Санна отметил: «Мы очень рады приветствовать Даниила в Lamborghini и не сомневаемся, что он станет важным активом для нашего проекта LMDh уже в 2023 году.

Прежде всего Даниилу предстоит работать в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и механиками над прототипом машины. Учитывая его огромный опыт в различных категориях, я нисколько не сомневаюсь, что он сыграет ключевую роль в достижении наших целей в сезоне-2024».

Даниил Квят, Lamborghini Фото: Lamborghini Squadra Corse

Сам бывший гонщик Toro Rosso, Red Bull и AlphaTauri отметил: «Lamborghini – это известный итальянский бренд с великой историей в автомобильном мире. Я провел юность в Италии, потому чувствую дополнительную гордость».

Новый гиперкар, оснащенный мотором V8, должен выйти на тестовые трассы уже летом.

В нынешнем сезоне Квят выступает в «младшем» зачете WEC – LMP2 – за команду Prema вместе с будущим напарником по Lamborghini Мирко Бортолотти и француженкой Дорьян Пен. В гонке открытия сезона в американском Себринге они лидировали незадолго до финиша, но поздний пит-стоп отбросил экипаж на третье место.

Примечательно, что ключевым совладельцем Prema выступает компания DC Racing Solutions – ей же принадлежит и команда Iron Lynx, которая станет обслуживать гиперкары Lamborghini в предстоящем сезоне.

Участники WEC проведут второй этап 2023 года в ближайший уик-энд в Портимане.

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ORECA 07 - Gibson №63 команды Prema Racing: Дорьян Пен, Мирко Бортолотти, Даниил Квят Фото: JEP / Motorsport Images