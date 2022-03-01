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WEC Новости

Квят попросил не отстранять российских гонщиков

Экс-пилот Формулы 1 призвал международных автоспортивных чиновников отделить спорт от политики

Квят попросил не отстранять российских гонщиков
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Российский гонщик Даниил Квят опубликовал в соцсетях пост с обращением в Международному олимпийскому комитету и спортивным федерациям по всему миру, в котором попросил не отстранять российских спортсменов и гонщиков в частности от соревнований.

Пилот выступил против вооруженного конфликта и выразил надежду, что стороны «смогут найти решение за столом переговоров». При этом он отметил, что спортсмены всегда были вне политики, и продолжив свои выступления они будут только способствовать миру.

«Кто как не мы – спортсмены поможем соединить нации в грядущие времена», – написал Квят.

 

Напомним, что на сегодня запланировано внеочередное заседание Всемирного совета по спорту FIA, на котором будет рассмотрена ситуация по поводу Украины. Предположительно, это грозит запретом для пилотов с российскими лицензиями выступать в гонках международного уровня.

Квят выступает как раз под российской лицензией. Этот сезон он планировал провести в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC с российской командой G-Drive.

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