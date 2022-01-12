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WEC Новости

Кубица выступит в Ле-Мане за дочернюю команду Ferrari

Автор:
Перевод:
Александр Кабановский
, Ответственный редактор

Поляк проведет предстоящий сезон в составе Prema – он станет участником классе LMP2 марафонского чемпионата мира

Кубица выступит в Ле-Мане за дочернюю команду Ferrari

Еще осенью Prema, хорошо известная успехами в молодежных формульных сериях, объявила о планах расширить программу и начать выступления в гонках прототипов. В среду стал известен состав ее экипажа в WEC – в него вошли Роберт Кубица, Луи Делетраз и Лоренцо Коломбо.

Для экс-пилота Ф1 Кубицы сезон-2021 стал чемпионским в серии ELMS: выступая за WRT, поляк одержал победу в первой же гонке и завоевал титул, а в «24 часах Ле-Мана» его экипаж потерял победу лишь из-за копеечной поломки на самом последнем круге.  

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Делетраз в 2021-м был партнером Роберта в WRT, а для 21-летнего Коломбо выступления в WEC станут дебютом – прежде он гонялся в Ф3, одержав одну победу.  

Официально их команда будет носить имя Prema Orlen Team, включающее бренд польской нефтяной компании, давно поддерживающей Кубицу.

Стоит добавить, что Роберт выступал за Prema в 2003 году, когда еще до Ф1 стартовал в Евросерии Формулы 3.

Prema, которая в последнее время стала главной командой для молодых пилотов Ferrari – именно за нее выступали в Ф2 Роберт Шварцман и Мик Шумахер – благодаря LMP2 получит возможность предлагать вариант продолжения карьеры тем гонщикам, кто после юниорских серий не смог попасть в Ф1.

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