Кубица проведет новый сезон WEC за рулем гиперкара Ferrari
Строго говоря, польский пилот подписал контракт с командой AF Corse – но нет никаких сомнений, что это позволит ему сесть за руль гиперкара Ferrari 499P в 2024 году
Именно AF Corse является техническим партнером Ferrari в марафонских гонках и физически обслуживает алые машины на этапах WEC. Переход в ее состав практически гарантирует Кубице, который по итогам прошедшего сезона выиграл титул в зачете LMP2, возможность выступать в 2024-м в топовой категории.
Еще осенью в паддоке WEC пошли слухи о том, что в добавок к двух заводским машинам с нового чемпионата Скудерия выставит на старт еще одну под спонсорским баннером.
Правила чемпионата говорят, что каждый производитель вправе выставить на старт только пару экипажей. Глава программы спорткаров Ferrari Антонино Колетта на недавнем финале в Бахрейне рассказал, что клиентскую программу тоже поручат AF Corse.
В официальном заявлении сказано, что детали сотрудничества с Кубицей будут раскрыты в ближайшие недели.
Роберт вернулся в Формулу 1 в 2018 году, окончательно восстановившись после тяжелых травм, полученных в раллийной аварии семью годами раньше. Он выступал в Больших Призах до 2022 года, после чего окончательно попрощался с чемпионатом мира.
Фото: Ferrari
Ferrari 499P №51 команды Ferrari AF Corse: Алессандро Пьергвиди, Джеймс Каладо, Антонио Джовинацци
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