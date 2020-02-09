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WEC / Себринг / Новость

Коронавирус помог Берду вернуться за руль Ferrari

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Коронавирус помог Берду вернуться за руль Ferrari
Автор:
, журналист (Global)
9 февр. 2020 г., 09:42

Британский пилот выступит в составе команды AF Corse на двух из четырех оставшихся этапов чемпионата мира по гонкам на выносливость – в том числе в Ле-Мане.

Сэм Берд, один из лидеров чемпионата Формулы Е, в этом году войдет в состав экипажа команды AF Corse на гонках «1 000 миль Себринга» и «24 часа Ле-Мана» – оба соревнованиями являются этапами WEC, чемпионата мира по гонкам на выносливость. Напомним, что AF Corse представляет марку Ferrari в категории GT и использует автомобили Ferrari 488 GTE.

Британский пилот уже выступал за итальянский коллектив в течение трех полных сезонов, одержав четыре победы в гонках и став вице-чемпионом мира в 2016 году. Однако в настоящий момент в приоритете для Берда остаются выступления в Формуле Е, где он защищает цвета команды Virgin. Этапы двух турниров нередко проходят в одни даты, что существенно ограничивает возможности пилота выступать в WEC.

В частности, изначально в одни даты с «1 000 миль Себринга» должна была пройти гонка Формулы Е в Китае. Однако последнее соревнование отменили в связи с эпидемией коронавируса. Благодаря этому Берд сможет составить компанию Давиде Ригону и Мигелю Молине в составе экипажа под номером 71. Изначально планировалось, что итальянец и испанец проедут американскую гонку вдвоем.

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Об этой статье

Серия WEC
Этап Себринг Билеты
Пилоты Сэм Берд
Команды AF Corse
Автор Гэри Уоткинс

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