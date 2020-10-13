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WEC / Новость

Команды LMP2 добились отмены скандального правила

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Команды LMP2 добились отмены скандального правила
Автор:
, журналист (Global)

Новый порядок распределения гонщиков по экипажам, который должен был вступить в силу с 2021 года, решено пересмотреть

В пятницу Всемирный совет FIA анонсировал, среди прочего, решение о новых правилах формирования экипажей. В соответствии с ними на этапах WEC и ELMS в число трех гонщиков должен обязательно входить один «бронзовый» любитель или два «серебряных» новичка. 

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Новый порядок встретил крайне негативный отклик среди участников марафонских гонок, которым пришлось бы радикально менять подход к формированию экипажей.

Официальный представитель WEC в комментарии для Motorsport.com назвал сделанное Всемирным советом  объявление преждевременным.

«Ждите новой информации, – сказал он. – Ожидаются обновления».

По имеющейся информации, объявленный порядок формирования экипажей будет использоваться не для всех участников LMP2 в обязательном порядке. Однако для тех, кто станет его придерживаться, будет введен дополнительный любительский зачет. 

Ожидается, что уточнения будут сформулированы до следующего заседания Всемирного совета, намеченного на 9 декабря. 

WEC потребовала от команд LMP2 пилотов-любителей в экипаже

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WEC потребовала от команд LMP2 пилотов-любителей в экипаже
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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман , WEC
Автор Гэри Уоткинс

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