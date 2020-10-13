Команды LMP2 добились отмены скандального правила

В пятницу Всемирный совет FIA анонсировал, среди прочего, решение о новых правилах формирования экипажей. В соответствии с ними на этапах WEC и ELMS в число трех гонщиков должен обязательно входить один «бронзовый» любитель или два «серебряных» новичка.

Новый порядок встретил крайне негативный отклик среди участников марафонских гонок, которым пришлось бы радикально менять подход к формированию экипажей.

Официальный представитель WEC в комментарии для Motorsport.com назвал сделанное Всемирным советом объявление преждевременным.

«Ждите новой информации, – сказал он. – Ожидаются обновления».

По имеющейся информации, объявленный порядок формирования экипажей будет использоваться не для всех участников LMP2 в обязательном порядке. Однако для тех, кто станет его придерживаться, будет введен дополнительный любительский зачет.

Ожидается, что уточнения будут сформулированы до следующего заседания Всемирного совета, намеченного на 9 декабря.