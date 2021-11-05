Недавно FIA разрешила технике категории LMP1 выходить на старт марафонских гонок и соперничать с гиперкарами в 2022 году. Сейчас такую возможность использует только команда Alpine, которая хоть и не может конкурировать с заводскими Toyota, но постоянно держится недалеко от них, а на «24 часах Ле-Мана» финишировала третьей.

Между тем, правила допускают участие в гонках не только Alpine A480, но и машину, которая в сезоне 2018/19 соперничала с ней на трассах – BR1. Совместный проект BR Engineering – дочерней структуры SMP Racing – и итальянской Dallara стартовал в WEC недолгое время, после чего сошел со сцены.

Одна такая машина осталась у DragonSpeed – по мнению главы этой команды Элтона Джулиана, сейчас у этой машины есть спортивные перспективы.

«Да, сейчас мы выступаем в LMP2, но никогда не отказывались от планов вновь стартовать где-то на машине LMP1, – рассказал Джулиан сетевому изданию Sportscar365. – Но вы можете спросить Glickenhaus или Alpine, да и у нас самих прежде был такой опыт: люди захотят платить за это, только если получат реальный шанс [победить].

Наша машина сейчас примерно на восемь секунд с круга быстрее тех, что выступают прямо сейчас [в зачете гиперкаров]. Прежде нам говорили, что мы не сможем никого догнать. Мы и не могли. Но сейчас мы быстрее их, хотя и это не дает никаких гарантий.

Думаю, мы должны получить ответы на определенные вопросы, прежде чем подписаться на что-то и начать работу».

Сейчас близкий по скорости с BR1 прототип Alpine A480 в WEC путем ограничений замедлили настолько, чтобы эта машина не могла опередить гиперкар Toyota. По чистому темпу французы близки к лидерам, но вынуждены чаще проводить дозаправки из-за ограничений по объему доступной энергии.

Хенрик Хедман, Бен Хэнли, Пьетро Фиттипальди, DragonSpeed, BR Engineering BR1 (№10) Фото: JEP / Motorsport Images