Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1 Следующая / Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC
WEC Новость

Команда WEC задумалась о возвращении российского прототипа BR1

По словам босса DragonSpeed, скорость старой машины LMP1 сейчас выглядит вполне конкурентоспособной

Команда WEC задумалась о возвращении российского прототипа BR1

Недавно FIA разрешила технике категории LMP1 выходить на старт марафонских гонок и соперничать с гиперкарами в 2022 году. Сейчас такую возможность использует только команда Alpine, которая хоть и не может конкурировать с заводскими Toyota, но постоянно держится недалеко от них, а на «24 часах Ле-Мана» финишировала третьей.

Между тем, правила допускают участие в гонках не только Alpine A480, но и машину, которая в сезоне 2018/19 соперничала с ней на трассах – BR1. Совместный проект BR Engineering – дочерней структуры SMP Racing – и итальянской Dallara стартовал в WEC недолгое время, после чего сошел со сцены.

Одна такая машина осталась у DragonSpeed – по мнению главы этой команды Элтона Джулиана, сейчас у этой машины есть спортивные перспективы.   

«Да, сейчас мы выступаем в LMP2, но никогда не отказывались от планов вновь стартовать где-то на машине LMP1, – рассказал Джулиан сетевому изданию Sportscar365. – Но вы можете спросить Glickenhaus или Alpine, да и у нас самих прежде был такой опыт: люди захотят платить за это, только если получат реальный шанс [победить]. 

Наша машина сейчас примерно на восемь секунд с круга быстрее тех, что выступают прямо сейчас [в зачете гиперкаров]. Прежде нам говорили, что мы не сможем никого догнать. Мы и не могли. Но сейчас мы быстрее их, хотя и это не дает никаких гарантий. 

Думаю, мы должны получить ответы на определенные вопросы, прежде чем подписаться на что-то и начать работу».

Сейчас близкий по скорости с BR1 прототип Alpine A480 в WEC путем ограничений замедлили настолько, чтобы эта машина не могла опередить гиперкар Toyota. По чистому темпу французы близки к лидерам, но вынуждены чаще проводить дозаправки из-за ограничений по объему доступной энергии.

Читайте также:
Хенрик Хедман, Бен Хэнли, Пьетро Фиттипальди, DragonSpeed, BR Engineering BR1 (№10)

Хенрик Хедман, Бен Хэнли, Пьетро Фиттипальди, DragonSpeed, BR Engineering BR1 (№10)

Фото: JEP / Motorsport Images

Поделились
Комментарии
Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1
Предыдущая новость

Alpine продолжит выступать в WEC на старой машине LMP1
Следующая новость

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC
Загрузить комментарии
Dragonspeed Больше от
Dragonspeed
Монтойя проведет сезон-2021 в чемпионате WEC
WEC

Монтойя проведет сезон-2021 в чемпионате WEC

Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны» «24 часа Дайтоны»
IMSA

Кобаяши и сын Ньюи выиграли «24 часа Дайтоны»

DragonSpeed уйдет из LMP1 ради IndyCar
IndyCar

DragonSpeed уйдет из LMP1 ради IndyCar

Самое важное:

«Вот тебе моя жопа». Как Ferrari и Porsche поссорились в Бахрейне
WEC WEC

«Вот тебе моя жопа». Как Ferrari и Porsche поссорились в Бахрейне

Ожье провел тесты гиперкара Toyota – и решил выступать в LMP2
WEC WEC

Ожье провел тесты гиперкара Toyota – и решил выступать в LMP2

«Восьмерка» Toyota выиграла финал WEC, а «семерка» – чемпионат
WEC WEC

«Восьмерка» Toyota выиграла финал WEC, а «семерка» – чемпионат

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC
WEC WEC

Поул Кобаяши приблизил его экипаж к титулу чемпионов WEC

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.