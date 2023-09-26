Команда WEC подтвердила переговоры с Феттелем о контракте на 2024 год

Как рассказал Motorsport.com Сэм Хигнетт, который возглавляет коллектив Jota из марафонского чемпионата мира, сейчас они ведут переговоры с Себастьяном Феттелем в рамках планов по расширению программы в Гиперкарах до двух машин.

Сейчас у Jota выступает в топовом зачете WEC всего один экипаж на Porsche 963 LMDh, однако в 2024 году к нему присоединится второй – очень вероятно, что с Себом в составе.

Пока, по словам Хигнетта, стороны находятся на начальной стадии диалога.

«Мы общаемся, но до конкретики пока не дошло, – сказал британец. – Он не подписал контракт и не участвовал в тестах одной из наших машин».

Феттель завершил карьеру в Формуле 1 в конце 2022 года, после чего говорил, что хочет отдохнуть и провести время с семьей. Он допускал возвращение за руль в будущем, но в ближайшей перспективе собирался заниматься совсем другими вещами – вроде заботы о природе.

Porsche 963 №38 команды Hertz Team JOTA Антониу Феликс Да Кошта, Уилл Стивенс, Е Ифей Фото: Паоло Беллетти

По ходу уик-энда в Японии, куда 36-летний экс-пилот приехал устанавливать пчелиные ульи, его вновь спросили о возможности возвращения. «Не сейчас, – ответил немец. – Формула 1 очень долго оставалась центром всей моей жизни. Но только когда ты делаешь шаг в сторону, приходит понимание, сколь велик мир за ее пределами и сколь мала в действительности Ф1».

Хигнетт добавил, что пока состав второго экипажа Jota на 2024 год не сформирован, но одним из тех, с кем также идут переговоры, является другой экс-пилот Больших Призов Роберт Кубица.