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WEC / Новость

Команда Коллеса представила рендеры Гиперкара-трансформера

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Команда Коллеса представила рендеры Гиперкара-трансформера
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Коллектив ByKolles показал, как будет выглядеть его новый спортпрототип 2021 года

С 2014 года и до настоящего времени ByKolles выступает в марафонском чемпионате мира на одной и той же машине ENSO CLM P1/01, которая давно стала в паддоке объектом насмешек из-за низкой скорости и никудышной надежности. 

Несмотря на статус аутсайдера, команда бывшего босса Midland и HRT в Ф1 в преддверии «24 часов Ле-Мана» показала рендеры новой машины класса Гиперкаров, которая будет иметь три спецификации.

Проект под названием PMC Project LMH включает, помимо собственно гоночного прототипа, вариант для трек-дней (ниже слева) и дорожную версию (ниже справа). Все они будут производиться на базе команды в немецком Грединге. 

ByKOLLES LMH trackday version

ByKOLLES LMH trackday version

Photo by: ByKOLLES Racing

ByKOLLES LMH road car

ByKOLLES LMH road car

Photo by: ByKOLLES Racing

Машина, название которой пока не выбрано, в гоночной версии с «атмосферным» мотором V8 будет развивать 700 л.с., вариант для трек-дней – 650, а дорожный суперкар, по заявлению разработчиков, целую 1000 л.с.

В чемпионате WEC соперниками ByKolles будут Гиперкары от Toyota и Glickenhaus, а также разрешенные к использованию в сезоне-2021 негибридные автомобили LMP1.

Дорожную версию обещают представить в первом квартале 2021 года.

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Об этой статье

Серия WEC
Команды Kolles Racing
Автор Джейми Кляйн

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