Команда Коллеса представила рендеры Гиперкара-трансформера
Коллектив ByKolles показал, как будет выглядеть его новый спортпрототип 2021 года
С 2014 года и до настоящего времени ByKolles выступает в марафонском чемпионате мира на одной и той же машине ENSO CLM P1/01, которая давно стала в паддоке объектом насмешек из-за низкой скорости и никудышной надежности.
Несмотря на статус аутсайдера, команда бывшего босса Midland и HRT в Ф1 в преддверии «24 часов Ле-Мана» показала рендеры новой машины класса Гиперкаров, которая будет иметь три спецификации.
Проект под названием PMC Project LMH включает, помимо собственно гоночного прототипа, вариант для трек-дней (ниже слева) и дорожную версию (ниже справа). Все они будут производиться на базе команды в немецком Грединге.
ByKOLLES LMH trackday version
Photo by: ByKOLLES Racing
ByKOLLES LMH road car
Photo by: ByKOLLES Racing
Машина, название которой пока не выбрано, в гоночной версии с «атмосферным» мотором V8 будет развивать 700 л.с., вариант для трек-дней – 650, а дорожный суперкар, по заявлению разработчиков, целую 1000 л.с.
В чемпионате WEC соперниками ByKolles будут Гиперкары от Toyota и Glickenhaus, а также разрешенные к использованию в сезоне-2021 негибридные автомобили LMP1.
Дорожную версию обещают представить в первом квартале 2021 года.
Читайте также:
ByKOLLES Project LMH
Photo by: ByKOLLES Racing
ByKOLLES Project LMH
Photo by: ByKOLLES Racing
Предыдущая новость
Организаторы WEC представили календарь на 2021 год
Следующая новость
Организаторы WEC опубликовали регламент класса LMDh
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Команды
|Kolles Racing
|Автор
|Джейми Кляйн