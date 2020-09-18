Команда Коллеса представила рендеры Гиперкара-трансформера

С 2014 года и до настоящего времени ByKolles выступает в марафонском чемпионате мира на одной и той же машине ENSO CLM P1/01, которая давно стала в паддоке объектом насмешек из-за низкой скорости и никудышной надежности.

Несмотря на статус аутсайдера, команда бывшего босса Midland и HRT в Ф1 в преддверии «24 часов Ле-Мана» показала рендеры новой машины класса Гиперкаров, которая будет иметь три спецификации.

Проект под названием PMC Project LMH включает, помимо собственно гоночного прототипа, вариант для трек-дней (ниже слева) и дорожную версию (ниже справа). Все они будут производиться на базе команды в немецком Грединге.

ByKOLLES LMH trackday version Photo by: ByKOLLES Racing ByKOLLES LMH road car Photo by: ByKOLLES Racing

Машина, название которой пока не выбрано, в гоночной версии с «атмосферным» мотором V8 будет развивать 700 л.с., вариант для трек-дней – 650, а дорожный суперкар, по заявлению разработчиков, целую 1000 л.с.

В чемпионате WEC соперниками ByKolles будут Гиперкары от Toyota и Glickenhaus, а также разрешенные к использованию в сезоне-2021 негибридные автомобили LMP1.

Дорожную версию обещают представить в первом квартале 2021 года.