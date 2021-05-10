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WEC / Портиман Новость

Команда Гликенхауса решила вдобавок к первой гонке WEC пропустить и две последних

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, Главный редактор

Дебютант топового класса WEC решил, что поездки в Бахрейн и Японию «не имеют коммерческого смысла»

Команда Гликенхауса решила вдобавок к первой гонке WEC пропустить и две последних

Команда Scuderia Cameron Glickenhaus, которая в этом году дебютирует в топовом классе чемпионата по гонкам на выносливость с машиной собственной разработки, не планирует выступать на двух последних этапах сезона – гонках, которые состоятся в Бахрейне и на японской трассе в Фудзи. Об этом Motorsport.com заявил основатель коллектива Джим Гликенхаус.

По словам американского предпринимателя, участие в завершающих этапах чемпионата «не имеет коммерческого смысла». Бахрейн компания Гликенхауса (занимающаяся также производством спорткаров по индивидуальным заказам) не рассматривает в качестве перспективного рынка – а поездка в Японию, где действует множество эпидемиологических ограничений, может оказаться чрезвычайно сложной и дорогой с логистической точки зрения.

В начале мая Scuderia Glikenhaus уже пропустила первый этап сезона – «6 часов Спа». Таким образом, коллектив не будет представлен на половине гонок 2021 года. Планируется, что в гонке 13 июня в Портимане примет участие один автомобиль, а на старт июльского 6-часового заезда в Монце и «24 часов Ле-Мана» выйдут уже две машины. Также в планах команды участие в суточной гонке на «Нюрбургринге».

В ближайших планах команды – испытательные заезды на трассе «Моторленд Арагон», частью которых должен стать 30-часовой безостановочный заезд.

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Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость

Предыдущая новость

Porsche сделает Penske заводской командой в гонках на выносливость
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Об этой статье

Серия WEC
Этап Портиман
Автор Кирилл Качнов

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