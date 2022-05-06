Команда Glickenhaus впервые в истории завоевала поул в WEC

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Спор за стартовые позиции на втором этапе сезона марафонского чемпионата мира прошел в субботу. Если в марте в Себринге сильнейшей стала команда Alpine, то на этот раз книгу рекордов переписала Glickenhaus.

Хотя по итогам тренировок фаворитами казались пилоты Toyota, Оливье Пла проехал свой лучший круг на красной машине с индексом 007 за 2:02.771 и оказался быстрейшим.

Вторым стал Матье Ваксивьер из Alpine, отставший на две с лишним десятых, а вот экипажи Toyota будут стартовать в воскресной гонке только третьим и четвертым.

Такой результат отчасти стал следствием особенностей резины Michelin: она позволяет проехать быстро только один круг, после чего ее эффективность резко падает. Камуи Кобаяши и Брендон Хартли из Toyota свои возможности не использовали – все решила буквально пара десятых.

Oreca 07 - Gibson №83 команды AF Corse, класс LMP2: Франсуа Перродо, Никлас Нильсен, Алессио Ровера Фото: Эрик Ле Гайо

Алессио Ровера из команды AF Corse стал быстрейшим в зачете LMP2, опередив под клетчатым флагом Робина Фрейнса из WRT и Филипе Альбукерка из United Autosports.

Экипаж чемпиона WRC Себастьена Ожье остался в этой категории десятым среди 15 участников.

Porsche 911 RSR 19 №91 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: Джанмария Бруни, Рихард Лиц Фото: JEP / Motorsport Images

Представители Porsche опередили соперников на технике Гран Туризмо: Джанмария Бруни проехал чуть быстрее своего партнера по команде Микаэля Кристенсена.

Ник Тэнди на Corvette лишился времени за нарушение границ трассы, но все же принес своей команде третью позицию, опередив пару Ferrari.

В GTE Am быстрее всех проехал неутомимый бизнес-пилот Бен Китинг на Aston Martin Vantage.

Результаты квалификации «6 часов Спа» (Гиперкары и LMP2)

Результаты квалификации «6 часов Спа» (GTE Pro и Am)