Команда Glickenhaus впервые в истории завоевала поул в WEC
Оливье Пла выиграл для американского коллектива квалификацию в Спа
Спор за стартовые позиции на втором этапе сезона марафонского чемпионата мира прошел в субботу. Если в марте в Себринге сильнейшей стала команда Alpine, то на этот раз книгу рекордов переписала Glickenhaus.
Хотя по итогам тренировок фаворитами казались пилоты Toyota, Оливье Пла проехал свой лучший круг на красной машине с индексом 007 за 2:02.771 и оказался быстрейшим.
Вторым стал Матье Ваксивьер из Alpine, отставший на две с лишним десятых, а вот экипажи Toyota будут стартовать в воскресной гонке только третьим и четвертым.
Такой результат отчасти стал следствием особенностей резины Michelin: она позволяет проехать быстро только один круг, после чего ее эффективность резко падает. Камуи Кобаяши и Брендон Хартли из Toyota свои возможности не использовали – все решила буквально пара десятых.
Oreca 07 - Gibson №83 команды AF Corse, класс LMP2: Франсуа Перродо, Никлас Нильсен, Алессио Ровера
Фото: Эрик Ле Гайо
Алессио Ровера из команды AF Corse стал быстрейшим в зачете LMP2, опередив под клетчатым флагом Робина Фрейнса из WRT и Филипе Альбукерка из United Autosports.
Экипаж чемпиона WRC Себастьена Ожье остался в этой категории десятым среди 15 участников.
Porsche 911 RSR 19 №91 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: Джанмария Бруни, Рихард Лиц
Фото: JEP / Motorsport Images
Представители Porsche опередили соперников на технике Гран Туризмо: Джанмария Бруни проехал чуть быстрее своего партнера по команде Микаэля Кристенсена.
Ник Тэнди на Corvette лишился времени за нарушение границ трассы, но все же принес своей команде третью позицию, опередив пару Ferrari.
В GTE Am быстрее всех проехал неутомимый бизнес-пилот Бен Китинг на Aston Martin Vantage.
Результаты квалификации «6 часов Спа» (Гиперкары и LMP2)
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|708
| Оливье Пла
Ромен Дюма
Пипо Дерани
|Glickenhaus 007 LMH
|HYPERCAR
|2'02.771
|2
|36
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|2'02.999
|0.228
|3
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'03.087
|0.316
|4
|8
| Себастьен Буэми
Брендон Хартли
Рио Хиракава
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2'03.137
|0.366
|5
|83
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.246
|1.475
|6
|31
| Шон Гелаэль
Робин Фрейнс
Рене Раст
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.290
|1.519
|7
|22
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Уилл Оуэн
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.451
|1.680
|8
|9
| Роберт Кубица
Луи Делетраз
Лоренцо Коломбо
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.548
|1.777
|9
|41
| Руи Андраде
Фердинанд Габсбург
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.640
|1.869
|10
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.692
|1.921
|11
|28
| Оливер Расмуссен
Эд Джонс
Джонатан Абердин
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.717
|1.946
|12
|5
| Дейн Кэмерон
Эммануэль Коллар
Фелипе Наср
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.887
|2.116
|13
|10
| Нико Мюллер
Райан Каллен
Себастьен Бурдэ
|Oreca 07
|LMP2
|2'04.985
|2.214
|14
|1
| Лилу Ваду
Себастьен Ожье
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.148
|2.377
|15
|45
|Thomas Steven
Джеймс Аллен
Рене Биндер
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.370
|2.599
|16
|34
| Якуб Смеховски
Алекс Брандл
Эстебан Гутьеррес
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.383
|2.612
|17
|35
|Jean-Baptiste Lahaye
Матье Лайе
Франсуа Эрио
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.843
|3.072
|18
|23
| Алекс Линн
Оливер Джарвис
Josh Pierson
|Oreca 07
|LMP2
|2'05.849
|3.078
|19
|44
| Миро Конопка
Теймен ван дер Хельм
Бент Вискал
|Oreca 07
|LMP2
|2'06.667
|3.896
|Полные результаты
Результаты квалификации «6 часов Спа» (GTE Pro и Am)
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'14.301
|2
|92
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'14.481
|0.180
|3
|64
| Томми Милнер
Ник Тэнди
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'14.606
|0.305
|4
|51
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'15.102
|0.801
|5
|52
| Мигель Молина
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'15.443
|1.142
|6
|33
| Бен Китинг
Энрике Чавес
Марко Сёренсен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'17.408
|3.107
|7
|98
| Пол Далла-Лана
David Pittard
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'18.912
|4.611
|8
|56
|Brendan Iribe
Олли Миллрой
Бен Барникот
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'19.700
|5.399
|9
|85
| Рахель Фрей
Мишель Гэттинг
Сара Бови
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'20.789
|6.488
|10
|46
| Маттео Кайроли
Mikkel Pedersen
Николя Леутвильер
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'20.937
|6.636
|11
|77
| Кристиан Рид
Sebastian Priaulx
Гарри Тинкнелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'21.027
|6.726
|12
|777
| Сатоши Хошино
Томонобу Фудзии
Charles Fagg
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'21.168
|6.867
|13
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Ник Кэссиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'21.787
|7.486
|14
|88
| Фред Пурдэд
Патрик Линдси
Ян Хейлен
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'22.622
|8.321
|15
|60
| Клаудио Скьявони
Маттео Крессони
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'23.856
|9.555
|16
|71
|Franck Dezoteux
Пьер Раг
Габриэль Обри
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'23.963
|9.662
|17
|86
| Майкл Уэйнрайт
Риккардо Пера
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|2'24.384
|10.083
|18
|21
|Mann Simon
Крис Ульрих
Тони Виландер
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'20.078
|5.777
|Полные результаты
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