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WEC / Спа Отчет о квалификации

Команда Glickenhaus впервые в истории завоевала поул в WEC

Оливье Пла выиграл для американского коллектива квалификацию в Спа

Гэри Уоткинс
Автор:
, журналист (Global)
Команда Glickenhaus впервые в истории завоевала поул в WEC
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Спор за стартовые позиции на втором этапе сезона марафонского чемпионата мира прошел в субботу. Если в марте в Себринге сильнейшей стала команда Alpine, то на этот раз книгу рекордов переписала Glickenhaus.

Хотя по итогам тренировок фаворитами казались пилоты Toyota, Оливье Пла проехал свой лучший круг на красной машине с индексом 007 за 2:02.771 и оказался быстрейшим. 

Вторым стал Матье Ваксивьер из Alpine, отставший на две с лишним десятых, а вот экипажи Toyota будут стартовать в воскресной гонке только третьим и четвертым.

Такой результат отчасти стал следствием особенностей резины Michelin: она позволяет проехать быстро только один круг, после чего ее эффективность резко падает. Камуи Кобаяши и Брендон Хартли из Toyota свои возможности не использовали – все решила буквально пара десятых. 

Oreca 07 - Gibson №83 команды AF Corse, класс LMP2: Франсуа Перродо, Никлас Нильсен, Алессио Ровера

Oreca 07 - Gibson №83 команды AF Corse, класс LMP2: Франсуа Перродо, Никлас Нильсен, Алессио Ровера

Фото: Эрик Ле Гайо

Алессио Ровера из команды AF Corse стал быстрейшим в зачете LMP2, опередив под клетчатым флагом Робина Фрейнса из WRT и Филипе Альбукерка из United Autosports.

Экипаж чемпиона WRC Себастьена Ожье остался в этой категории десятым среди 15 участников.

Porsche 911 RSR 19 №91 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: Джанмария Бруни, Рихард Лиц

Porsche 911 RSR 19 №91 команды Porsche GT Team, класс LMGTE Pro: Джанмария Бруни, Рихард Лиц

Фото: JEP / Motorsport Images

Представители Porsche опередили соперников на технике Гран Туризмо: Джанмария Бруни проехал чуть быстрее своего партнера по команде Микаэля Кристенсена. 

Ник Тэнди на Corvette лишился времени за нарушение границ трассы, но все же принес своей команде третью позицию, опередив пару Ferrari. 

В GTE Am быстрее всех проехал неутомимый бизнес-пилот Бен Китинг на Aston Martin Vantage.

Результаты квалификации «6 часов Спа» (Гиперкары и LMP2)

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 708 France Оливье Пла
France Ромен Дюма
Brazil Пипо Дерани 		Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 2'02.771  
2 36 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 2'02.999 0.228
3 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'03.087 0.316
4 8 Switzerland Себастьен Буэми
New Zealand Брендон Хартли
Japan Рио Хиракава 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 2'03.137 0.366
5 83 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Oreca 07 LMP2 2'04.246 1.475
6 31 Indonesia Шон Гелаэль
Netherlands Робин Фрейнс
Germany Рене Раст 		Oreca 07 LMP2 2'04.290 1.519
7 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United States Уилл Оуэн 		Oreca 07 LMP2 2'04.451 1.680
8 9 Poland Роберт Кубица
Switzerland Луи Делетраз
Italy Лоренцо Коломбо 		Oreca 07 LMP2 2'04.548 1.777
9 41 Portugal Руи Андраде
Austria Фердинанд Габсбург
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 2'04.640 1.869
10 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 2'04.692 1.921
11 28 Denmark Оливер Расмуссен
United Arab Emirates Эд Джонс
South Africa Джонатан Абердин 		Oreca 07 LMP2 2'04.717 1.946
12 5 United States Дейн Кэмерон
France Эммануэль Коллар
Brazil Фелипе Наср 		Oreca 07 LMP2 2'04.887 2.116
13 10 Switzerland Нико Мюллер
Ireland Райан Каллен
France Себастьен Бурдэ 		Oreca 07 LMP2 2'04.985 2.214
14 1 France Лилу Ваду
France Себастьен Ожье
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 2'05.148 2.377
15 45 Thomas Steven
Australia Джеймс Аллен
Austria Рене Биндер 		Oreca 07 LMP2 2'05.370 2.599
16 34 Poland Якуб Смеховски
United Kingdom Алекс Брандл
Mexico Эстебан Гутьеррес 		Oreca 07 LMP2 2'05.383 2.612
17 35 Jean-Baptiste Lahaye
France Матье Лайе
France Франсуа Эрио 		Oreca 07 LMP2 2'05.843 3.072
18 23 United Kingdom Алекс Линн
United Kingdom Оливер Джарвис
Josh Pierson 		Oreca 07 LMP2 2'05.849 3.078
19 44 Slovakia Миро Конопка
Netherlands Теймен ван дер Хельм
Netherlands Бент Вискал 		Oreca 07 LMP2 2'06.667 3.896
Полные результаты

Результаты квалификации «6 часов Спа» (GTE Pro и Am)

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'14.301  
2 92 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'14.481 0.180
3 64 United States Томми Милнер
United Kingdom Ник Тэнди 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'14.606 0.305
4 51 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'15.102 0.801
5 52 Spain Мигель Молина
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'15.443 1.142
6 33 United States Бен Китинг
Portugal Энрике Чавес
Denmark Марко Сёренсен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'17.408 3.107
7 98 Canada Пол Далла-Лана
David Pittard
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'18.912 4.611
8 56 Brendan Iribe
United Kingdom Олли Миллрой
United Kingdom Бен Барникот 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'19.700 5.399
9 85 Switzerland Рахель Фрей
Denmark Мишель Гэттинг
Belgium Сара Бови 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'20.789 6.488
10 46 Italy Маттео Кайроли
Mikkel Pedersen
Switzerland Николя Леутвильер 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'20.937 6.636
11 77 Germany Кристиан Рид
Sebastian Priaulx
United Kingdom Гарри Тинкнелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'21.027 6.726
12 777 Japan Сатоши Хошино
Japan Томонобу Фудзии
Charles Fagg 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'21.168 6.867
13 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
New Zealand Ник Кэссиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'21.787 7.486
14 88 United States Фред Пурдэд
United States Патрик Линдси
Belgium Ян Хейлен 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'22.622 8.321
15 60 Italy Клаудио Скьявони
Italy Маттео Крессони
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'23.856 9.555
16 71 Franck Dezoteux
France Пьер Раг
France Габриэль Обри 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'23.963 9.662
17 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
Italy Риккардо Пера
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 2'24.384 10.083
18 21 Mann Simon
Switzerland Крис Ульрих
Finland Тони Виландер 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'20.078 5.777
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