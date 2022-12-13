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Основатель и руководитель Glickenhaus Джим Гликенхаус подтвердил Motorsport.com, что его команда продолжит выступления в марафонских гонках в новом сезоне, который станет для нее третьим по счету.

Американцы продолжат использовать прежний гиперкар модели 007 LMH с мотором Pipo. В 2022 году высшим достижением стал подиум в Ле-Мане, добытый экипажем Ричарда Уэстбрука, Райана Бриско и Франка Майо.

Кроме того, Glickenhaus удалось завоевать призовые кубки в Себринге и Спа, а летом в Монце команда была близка к дебютной победе, но одержать ее помешала поломка турбины.

Ранее в Glickenhaus говорили, что планы на 2023 год напрямую связаны с успехом в поиске коммерческого партнера, который взял бы на себя часть расходов.

«Мы будем в WEC в будущем году, – заверил Гликенхаус. – В самом худшем случае это будут выступления одной машиной. Но мы рассчитываем на большее, хотя пока не можем быть уверены, так как программа только обретает очертания.

Может, это будут два наших экипажа, также мы рассматриваем возможность работы с клиентами. Но заводская команда будет обязательно – мы ведь участвуем в гонках, чтобы продавать свои машины».

Джим Гликенхаус, руководитель Glickenhaus Racing Фото: JEP / Motorsport Images

В 2022 году Glickenhaus не поехала на финальные этапы WEC в Японию и Бахрейн. На вопрос о том, что можно сказать о программе на новый сезон, глава команды ответил: «Мы подали официальную заявку, но мы не полностью контролируем, что будет возможно в будущем году. Понятно, что нам хочется надеяться на серьезные вещи».

Он добавил: «Орuанизаторы WEC в курсе моей ситуации. А я знаю, что фанаты вроде нас делают гоночное шоу лучше. Они благосклонны к маленьким командам – и, думаю, пойдут нам навстречу».

Участниками нового сезона марафонских гонок в топовом зачете LMH станут действующие чемпионы мира из Toyota и их соперники по прошедшему сезону из Peugeot, а также дебютанты из Ferrari, Porsche и Cadillac.

Первый этап сезона пройдет в середине марта в американском Себринге.