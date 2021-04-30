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WEC / Спа Отчет о квалификации

Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»

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, Главный редактор

Первую гонку нового сезона гонок на выносливость в прямом эфире покажет «Моторспорт.ТВ»

Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»

Новый автомобиль заводской команды Toyota – гипекар GR010 – начал свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость с победы в квалификации перед гонкой «6 часов Спа». Лучший результат показал Камуи Кобаяши, который вместе с Майком Конвеем и Хосе Марией Лопесом входит в экипаж автомобиля под номером 7. Вторую стартовую позицию займет Toyota под номером 8, которой по ходу квалификации управлял еще один японский пилот – Казуки Накаджима.

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Напомним, что лишь Toyota смогла выставить на старт первого в этом году этапа WEC автомобили класса LMH (т.н. гиперкары), построенные по новым правилам. Единственным конкурентом японских машин в гонке будет единственный автомобиль команды Alpine Signatech – прототип класса LMP1 (такие машины по ходу нынешнего сезона по-прежнему допускаются на старт ради увеличения количества участников). В квалификации Николя Ляпьер на этой машине показал 4-й результат, уступив лучшему экипажу класса LMP2.

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В категории GT первые четыре позиции поделили заводские экипажи на Porsche 911 и Ferrari 488. Экипажи немецкой марки заняли нечетные строчки, представители итальянской марки – четные.

За борьбой по ходу 6-часового марафона, который пройдет в субботу, можно будет следить с помощью прямой трансляции (с русским комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:00 по московскому времени.  

Позиция Гонщики Машина Класс Отрыв Отставание
1 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR    
2 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 0.519  
3 United Kingdom Фил Хэнсон
Switzerland Фабио Шерер
Portugal Филипе Альбукерк 		Oreca 07 LMP2 1.657  
4 Brazil Андре Негран
France Николя Ляпьер
France Матье Ваксивьер 		Alpine A480 HYPERCAR 1.905  
5 Russian Federation Роман Русинов
Franco Colapinto
Netherlands Ник де Врис 		Aurus 01 LMP2 2.237  
6 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Йоб ван Эйтерт 		Oreca 07 LMP2 2.688  
7 Esteban Garcia
France Лоик Дюваль
France Норман Нато 		Oreca 07 LMP2 2.728  
8 United States Джон Фальб
Rui Andrade
Spain Роберто Мери 		Aurus 01 LMP2 2.738  
9 Indonesia Шон Гелаэль
Belgium Стоффель Вандорн
United Kingdom Том Бломквист 		Oreca 07 LMP2 2.769  
10 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 2.878  
11 Sweden Хенрик Хедман
Colombia Хуан-Пабло Монтойя
United Kingdom Бенджамин Хенли 		Oreca 07 LMP2 3.069  
12 United States Патрик Келли
France Габриэль Обри
Switzerland Симон Труммер 		Oreca 07 LMP2 3.122  
13 Netherlands Робин Фрейнс
Austria Фердинанд Габсбург
France Шарль Милези 		Oreca 07 LMP2 3.168  
14 Poland Якуб Смеховски
Netherlands Ренгер ван дер Занде
United Kingdom Алекс Брандл 		Oreca 07 LMP2 3.460  
15 Colombia Татьяна Кальдерон
Germany София Флёрш
Netherlands Бейтске Виссер 		Oreca 07 LMP2 4.537  
16 Denmark Ян Магнуссен
Denmark Андерс Фьордбах
Denmark Деннис Андерсен 		Oreca 07 LMP2 4.775  
17 Slovakia Миро Конопка
United Kingdom Том Джексон
Darren Burke		 Ligier JSP 217 LMP2 6.304  
18 France Кевин Эстре
Switzerland Нил Джани 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 10.472  
19 Brazil Даниэль Серра
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 11.604  
20 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 11.623  
21 Italy Алессандро Пьергвиди
United Kingdom Джеймс Каладо 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 11.696  
22 Spain Антонио Гарсия
United Kingdom Оливер Гэвин 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 12.359  
23 United States Бен Китинг
Dylan Pereira
Brazil Фелипе Фрага 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 13.913  
24 Canada Пол Далла-Лана
Brazil Аугусту Фарфус
Brazil Маркос Гомес 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 14.868  
25 Andrew Haryanto
Germany Марко Зеефрид
Belgium Алессио Пикарьелло 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 15.572  
26 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 15.620  
27 France Франсуа Перродо
Denmark Никлас Нильсен
Italy Алессио Ровера 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 16.813  
28 Italy Роберто Лакорте
Italy Джорджио Сернаджотто
Italy Антонио Фуоко 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 16.972  
29 Switzerland Рахель Фрей
United Kingdom Кэтрин Легг
Italy Мануэла Гостнер 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 17.705  
30 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Бен Баркер
United Kingdom Том Гэмбл Gamble 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM 18.066  
31 Italy Клаудио Скьявони
Italy Андреа Пиччини
Italy Маттео Крессони 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 19.609  
32 Norway Эджидио Перфетти
Italy Маттео Кайроли
Italy Риккардо Пера 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM    
33 Germany Кристиан Рид
Australia Джексон Эванс
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE AM    
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Серия WEC
Этап Спа
Команды Toyota Gazoo Racing WEC
Автор Кирилл Качнов

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