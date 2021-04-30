Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»

Новый автомобиль заводской команды Toyota – гипекар GR010 – начал свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость с победы в квалификации перед гонкой «6 часов Спа». Лучший результат показал Камуи Кобаяши, который вместе с Майком Конвеем и Хосе Марией Лопесом входит в экипаж автомобиля под номером 7. Вторую стартовую позицию займет Toyota под номером 8, которой по ходу квалификации управлял еще один японский пилот – Казуки Накаджима.

Напомним, что лишь Toyota смогла выставить на старт первого в этом году этапа WEC автомобили класса LMH (т.н. гиперкары), построенные по новым правилам. Единственным конкурентом японских машин в гонке будет единственный автомобиль команды Alpine Signatech – прототип класса LMP1 (такие машины по ходу нынешнего сезона по-прежнему допускаются на старт ради увеличения количества участников). В квалификации Николя Ляпьер на этой машине показал 4-й результат, уступив лучшему экипажу класса LMP2.

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В категории GT первые четыре позиции поделили заводские экипажи на Porsche 911 и Ferrari 488. Экипажи немецкой марки заняли нечетные строчки, представители итальянской марки – четные.

За борьбой по ходу 6-часового марафона, который пройдет в субботу, можно будет следить с помощью прямой трансляции (с русским комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:00 по московскому времени.