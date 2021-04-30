Кобаяши на Toyota выиграл квалификацию «6 часов Спа»
Первую гонку нового сезона гонок на выносливость в прямом эфире покажет «Моторспорт.ТВ»
Новый автомобиль заводской команды Toyota – гипекар GR010 – начал свои выступления в чемпионате мира по гонкам на выносливость с победы в квалификации перед гонкой «6 часов Спа». Лучший результат показал Камуи Кобаяши, который вместе с Майком Конвеем и Хосе Марией Лопесом входит в экипаж автомобиля под номером 7. Вторую стартовую позицию займет Toyota под номером 8, которой по ходу квалификации управлял еще один японский пилот – Казуки Накаджима.
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Напомним, что лишь Toyota смогла выставить на старт первого в этом году этапа WEC автомобили класса LMH (т.н. гиперкары), построенные по новым правилам. Единственным конкурентом японских машин в гонке будет единственный автомобиль команды Alpine Signatech – прототип класса LMP1 (такие машины по ходу нынешнего сезона по-прежнему допускаются на старт ради увеличения количества участников). В квалификации Николя Ляпьер на этой машине показал 4-й результат, уступив лучшему экипажу класса LMP2.
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В категории GT первые четыре позиции поделили заводские экипажи на Porsche 911 и Ferrari 488. Экипажи немецкой марки заняли нечетные строчки, представители итальянской марки – четные.
За борьбой по ходу 6-часового марафона, который пройдет в субботу, можно будет следить с помощью прямой трансляции (с русским комментарием) на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Начало трансляции – в 14:00 по московскому времени.
|Позиция
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Отрыв
|Отставание
|1
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|2
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota GR010 - Hybrid
|HYPERCAR
|0.519
|3
| Фил Хэнсон
Фабио Шерер
Филипе Альбукерк
|Oreca 07
|LMP2
|1.657
|4
| Андре Негран
Николя Ляпьер
Матье Ваксивьер
|Alpine A480
|HYPERCAR
|1.905
|5
| Роман Русинов
Franco Colapinto
Ник де Врис
|Aurus 01
|LMP2
|2.237
|6
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Йоб ван Эйтерт
|Oreca 07
|LMP2
|2.688
|7
|Esteban Garcia
Лоик Дюваль
Норман Нато
|Oreca 07
|LMP2
|2.728
|8
| Джон Фальб
Rui Andrade
Роберто Мери
|Aurus 01
|LMP2
|2.738
|9
| Шон Гелаэль
Стоффель Вандорн
Том Бломквист
|Oreca 07
|LMP2
|2.769
|10
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|2.878
|11
| Хенрик Хедман
Хуан-Пабло Монтойя
Бенджамин Хенли
|Oreca 07
|LMP2
|3.069
|12
| Патрик Келли
Габриэль Обри
Симон Труммер
|Oreca 07
|LMP2
|3.122
|13
| Робин Фрейнс
Фердинанд Габсбург
Шарль Милези
|Oreca 07
|LMP2
|3.168
|14
| Якуб Смеховски
Ренгер ван дер Занде
Алекс Брандл
|Oreca 07
|LMP2
|3.460
|15
| Татьяна Кальдерон
София Флёрш
Бейтске Виссер
|Oreca 07
|LMP2
|4.537
|16
| Ян Магнуссен
Андерс Фьордбах
Деннис Андерсен
|Oreca 07
|LMP2
|4.775
|17
| Миро Конопка
Том Джексон
Darren Burke
|Ligier JSP 217
|LMP2
|6.304
|18
| Кевин Эстре
Нил Джани
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|10.472
|19
| Даниэль Серра
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|11.604
|20
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|11.623
|21
| Алессандро Пьергвиди
Джеймс Каладо
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|11.696
|22
| Антонио Гарсия
Оливер Гэвин
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|12.359
|23
| Бен Китинг
Dylan Pereira
Фелипе Фрага
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|13.913
|24
| Пол Далла-Лана
Аугусту Фарфус
Маркос Гомес
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|14.868
|25
|Andrew Haryanto
Марко Зеефрид
Алессио Пикарьелло
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|15.572
|26
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|15.620
|27
| Франсуа Перродо
Никлас Нильсен
Алессио Ровера
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|16.813
|28
| Роберто Лакорте
Джорджио Сернаджотто
Антонио Фуоко
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|16.972
|29
| Рахель Фрей
Кэтрин Легг
Мануэла Гостнер
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|17.705
|30
| Майкл Уэйнрайт
Бен Баркер
Том Гэмбл Gamble
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|18.066
|31
| Клаудио Скьявони
Андреа Пиччини
Маттео Крессони
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|19.609
|32
| Эджидио Перфетти
Маттео Кайроли
Риккардо Пера
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|33
| Кристиан Рид
Джексон Эванс
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE AM
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Спа
|Команды
|Toyota Gazoo Racing WEC
|Автор
|Кирилл Качнов