Хроники коронавируса: отменен этап WEC в Себринге

1000-мильная гонка в Себринге, которая должна была пройти 20 марта в качестве очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, не состоится. Такое решение приняли организаторы турнира в связи с введением американскими властями ограничений на въезд граждан европейских стран.

Вместе с гонкой отменены и двухдневные тесты команд-участниц WEC, запланированные на ближайшие выходные. Таким образом, в следующий раз участники чемпионата встретятся в конце апреля в Спа на предпоследнем этапе турнира.

Напомним, что в рамках гоночного уик-энда 20-22 марта в Себринге также должна пройти 12-часовая гонка, являющаяся вторым этапом чемпионата IMSA. Этот заезд состоится, так как среди участников IMSA гораздо выше процент американских команд и пилотов.