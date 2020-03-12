Хроники коронавируса: отменен этап WEC в Себринге
К счастью для американских болельщиков, на следующие выходные на знаменитой трассе запланированы сразу две гонки на выносливость. И вторая отменена не будет.
1000-мильная гонка в Себринге, которая должна была пройти 20 марта в качестве очередного этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость, не состоится. Такое решение приняли организаторы турнира в связи с введением американскими властями ограничений на въезд граждан европейских стран.
Вместе с гонкой отменены и двухдневные тесты команд-участниц WEC, запланированные на ближайшие выходные. Таким образом, в следующий раз участники чемпионата встретятся в конце апреля в Спа на предпоследнем этапе турнира.
Напомним, что в рамках гоночного уик-энда 20-22 марта в Себринге также должна пройти 12-часовая гонка, являющаяся вторым этапом чемпионата IMSA. Этот заезд состоится, так как среди участников IMSA гораздо выше процент американских команд и пилотов.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Себринг Билеты
|Автор
|Кирилл Качнов
Хроники коронавируса: отменен этап WEC в Себринге
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