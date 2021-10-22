Хозяева Lamborghini пустили марку в топ-класс «Ле-Мана»

Со следующего сезона в топ-классе чемпионата мира по гонкам на выносливость WEC, включая легендарный этап «24 часа Ле-Мана», смогут выступать автомобили двух классов: гиперкары и прототипы LMDh. Причем последние станут унифицированы по правилам с американским чемпионатом IMSA, где они смогут выступать также.

Концерн Volkswagen уже объявил о том, что примет участие в топ-классе WEC с прототипами LMDh, построенными компанией Multimatic, со своими марками Porsche и Audi. При этом оба бренда выйдут на старт только в 2023 году.

Так вот, по информации Motorsport.com руководство Volkswagen дало добро принадлежащей компании марке Lamborhini с 2024 года выступать в чемпионатах WEC и IMSA с теми же прототипами LMDh производства Multimatic, что и Porsche с Audi.

Условием, однако станет то, что Lamborghini не позволят создать заводскую команду, но разрешат поддержать клиентский коллектив, предоставив им право выступать на тех же прототипах, но с быками на эмблемах.

Официально представитель Lamborhgini не подтвердил эту информацию, но отметил наличие возможностей в сотрудничестве с Audi и Porsche в рамках группы Volkswagen и пообещал, что решение может быть принято очень скоро.