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WEC / Новость

Хартли порвал c Porsche и останется в Toyota еще на два года

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Хартли порвал c Porsche и останется в Toyota еще на два года
Автор:
, Главный редактор
8 дек. 2019 г., 17:19

По словам новозеландского гонщика, он уже продлил контракт с японской командой, который изначально должен был истечь следующим летом.

Чаще всего автопроизводители не одобряют сотрудничество своих заводских пилотов с другими автомобильными марками – однако пример Брендона Хартли показывает, что исключения вполне возможны. В этом году новозеландец работал с Ferrari в качестве пилота симулятора, тестировал автомобиль готовившейся к дебюту в Формуле Е заводской команды Porsche, а по ходу сезона присоединился к выступающему в гонках на выносливость заводскому коллективу Toyota.

В ближайшее время Хартли останется многостаночником – он будет совмещать выступления в чемпионате WEC (где в настоящий момент лидирует) и Формуле Е (где представляет команду Dragon). Однако в отношения с крупными производителями пилоту, похоже, приходится вносить ясность. В частности, на днях компания Porsche обновила список заводских гонщиков, где Хартли до недавнего времени присутствовал – и в новой версии новозеландца уже не оказалось.

Сам гонщик называет главным для себя выступления за Toyota в гонках на выносливость. Причем, по словам Хартли, его контракт уже продлен на следующий сезон WEC, который начнется осенью 2020-го и закончится летом 2021 года. Об этом пилот сообщил журналисту сайта Dailysportscar.com на торжественной церемонии в Париже, где Хартли наряду с 26-ю другими пилотами был принят в Зал славы FIA за успехи в гонках на выносливость.

Напомним, что в следующем сезоне на смену спортпрототипам класса LMP1 придут Гиперкары – автомобили, построенные по новым, существенно отличающимся от существующих техническим требованиям. «С нетерпением жду возможности проехаться на новой машине, – цитирует Dailysportscar.com слова пилота. – Гиперкары здорово смотрятся, а новый регламент должен сделать борьбу более плотной. Автомобиль Toyota выглядит очень необычно и отличается от всех остальных, что вызывает дополнительный интерес к нему».

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Об этой статье

Серия WEC
Пилоты Брендон Хартли
Автор Кирилл Качнов

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