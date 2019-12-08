Хартли порвал c Porsche и останется в Toyota еще на два года

Чаще всего автопроизводители не одобряют сотрудничество своих заводских пилотов с другими автомобильными марками – однако пример Брендона Хартли показывает, что исключения вполне возможны. В этом году новозеландец работал с Ferrari в качестве пилота симулятора, тестировал автомобиль готовившейся к дебюту в Формуле Е заводской команды Porsche, а по ходу сезона присоединился к выступающему в гонках на выносливость заводскому коллективу Toyota.

В ближайшее время Хартли останется многостаночником – он будет совмещать выступления в чемпионате WEC (где в настоящий момент лидирует) и Формуле Е (где представляет команду Dragon). Однако в отношения с крупными производителями пилоту, похоже, приходится вносить ясность. В частности, на днях компания Porsche обновила список заводских гонщиков, где Хартли до недавнего времени присутствовал – и в новой версии новозеландца уже не оказалось.

Сам гонщик называет главным для себя выступления за Toyota в гонках на выносливость. Причем, по словам Хартли, его контракт уже продлен на следующий сезон WEC, который начнется осенью 2020-го и закончится летом 2021 года. Об этом пилот сообщил журналисту сайта Dailysportscar.com на торжественной церемонии в Париже, где Хартли наряду с 26-ю другими пилотами был принят в Зал славы FIA за успехи в гонках на выносливость.

Напомним, что в следующем сезоне на смену спортпрототипам класса LMP1 придут Гиперкары – автомобили, построенные по новым, существенно отличающимся от существующих техническим требованиям. «С нетерпением жду возможности проехаться на новой машине, – цитирует Dailysportscar.com слова пилота. – Гиперкары здорово смотрятся, а новый регламент должен сделать борьбу более плотной. Автомобиль Toyota выглядит очень необычно и отличается от всех остальных, что вызывает дополнительный интерес к нему».