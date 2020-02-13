Из чемпионата мира по гонкам на выносливость уйдет еще одна команда
Компания Rebellion свернет все программы в автоспорте, включая работу над проектом LMP1. Это произойдет по окончании нынешнего сезона WEC
Высшая категория чемпионата мира по гонкам на выносливость лишилась еще одной команды. Вслед за заводским коллективом Porsche и российским проектом SMP Racing серия WEC потеряет команду Rebellion. Это швейцарский часовой бренд, который участвовал в гонках класса LMP1 на прототипах ORECA.
Rebellion был представлен в марафонском чемпионате с момента создания этого первенства в 2012 году. Сейчас команда выставляет на старт единственный прототип R-13. На предстоящих этапах WEC в Спа и Ле-Мане Rebellion расширит программу до двух машин.
«Гонки всегда были важны для Rebellion, – приводит пресс-служба слова президента компании Александра Пеши. – Трассы служили для нас замечательной витриной с очень большой аудиторией. Возврат от инвестиций в гоночный бизнес был более чем удовлетворительным.
Мы установили себе время на пересмотр очертаний своего бизнеса, но решение о прекращении работы гоночного департамента по окончании сезона WEC принято уже сейчас. Это непростой шаг, и нам досадно, что нет возможности продолжать то, чем мы занимались много лет».
В декабре компания Peugeot объявила, что собирается совместно с Rebellion строить машину для гонок гиперкаров – французы уже подтвердили в твиттере, что эти планы остаются неизменными, просто они доведут работу до конца своими силами.
Читайте также:
Проект Rebellion Racing был запущен в 2010 году на базе двух команд – швейцарской Speedy Racing и британской Sebah Automotive.
В ноябре 2019-го Rebellion в первый и единственный раз в своей истории стала победителем этапа WEC в абсолютном зачете, сумев благодаря новым правилам переиграть заводскую Toyota на трассе в Шанхае.
Также в ее активе значится победа 2018 года в Сильверстоуне, но она стала следствием дисквалификации двух экипажей Toyota. В 2014-м Rebellion стала сильнейшей в негибридном классе «24 часов Ле-Мана», а четыре года спустя впервые покорила подиум суточной гонки в абсолютном зачете.
Кроме того, в сезоне-2017 швейцарцы единственный раз оставили высшую категорию WEC и провели год в LMP2, где Бруно Сенна и Жюльен Каналь завоевали чемпионский титул. Кроме того, сам Пеши в 2017 году выступил на багги в цветах Rebellion на «Дакаре» (на фото ниже).
Александр Пеши и Штефан Куни, RD Limited, Rebellion DXX (№351)
Фото: Rebellion Racing
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Команды
|Rebellion Racing
|Автор
|Джейми Кляйн
Из чемпионата мира по гонкам на выносливость уйдет еще одна команда
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
09:00
08:00
|
|Вторая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
13:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
18:40
17:40
|
|Вторая квалификация
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
19:10
18:10
|
|Гонка
|
вс 23 февр.
вс 23 февр.
|
13:00
12:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- MotoGP
- Формула 1
Партнер проекта