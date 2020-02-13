Из чемпионата мира по гонкам на выносливость уйдет еще одна команда

Высшая категория чемпионата мира по гонкам на выносливость лишилась еще одной команды. Вслед за заводским коллективом Porsche и российским проектом SMP Racing серия WEC потеряет команду Rebellion. Это швейцарский часовой бренд, который участвовал в гонках класса LMP1 на прототипах ORECA.

Rebellion был представлен в марафонском чемпионате с момента создания этого первенства в 2012 году. Сейчас команда выставляет на старт единственный прототип R-13. На предстоящих этапах WEC в Спа и Ле-Мане Rebellion расширит программу до двух машин.

«Гонки всегда были важны для Rebellion, – приводит пресс-служба слова президента компании Александра Пеши. – Трассы служили для нас замечательной витриной с очень большой аудиторией. Возврат от инвестиций в гоночный бизнес был более чем удовлетворительным.

Мы установили себе время на пересмотр очертаний своего бизнеса, но решение о прекращении работы гоночного департамента по окончании сезона WEC принято уже сейчас. Это непростой шаг, и нам досадно, что нет возможности продолжать то, чем мы занимались много лет».

В декабре компания Peugeot объявила, что собирается совместно с Rebellion строить машину для гонок гиперкаров – французы уже подтвердили в твиттере, что эти планы остаются неизменными, просто они доведут работу до конца своими силами.

Проект Rebellion Racing был запущен в 2010 году на базе двух команд – швейцарской Speedy Racing и британской Sebah Automotive.

В ноябре 2019-го Rebellion в первый и единственный раз в своей истории стала победителем этапа WEC в абсолютном зачете, сумев благодаря новым правилам переиграть заводскую Toyota на трассе в Шанхае.

Также в ее активе значится победа 2018 года в Сильверстоуне, но она стала следствием дисквалификации двух экипажей Toyota. В 2014-м Rebellion стала сильнейшей в негибридном классе «24 часов Ле-Мана», а четыре года спустя впервые покорила подиум суточной гонки в абсолютном зачете.

Кроме того, в сезоне-2017 швейцарцы единственный раз оставили высшую категорию WEC и провели год в LMP2, где Бруно Сенна и Жюльен Каналь завоевали чемпионский титул. Кроме того, сам Пеши в 2017 году выступил на багги в цветах Rebellion на «Дакаре» (на фото ниже).