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WEC / Себринг / Интервью

Интервью: директор чемпионата WEC об отмене гонки в Себринге

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Интервью: директор чемпионата WEC об отмене гонки в Себринге
12 мар. 2020 г., 17:10

Руководитель чемпионата мира по гонкам на выносливость приоткрыл механизм принятия сложного решения об отмене очередного этапа.

Когда было принято решение об отмене гонки?

Мы постоянно мониторили ситуацию, но как только президент Трамп объявил об ограничениях на полеты из Европы, мы поняли, что выбора по сути не осталось – только немедленная отмена. Нашу гонку невозможно провести без присутствия тех, кто должен был прилететь из шенгенской зоны. Пришлось действовать быстро, ведь многие наши сотрудники и сотрудники команд должны были вот-вот сесть в самолеты и полететь во Флориду. Поэтому мы решили действовать быстро и объявить обо всем как можно скорее. 

Была ли возможность принять решение раньше?

В этом не было необходимости, так как мы постоянно обменивались информацией с организаторами чемпионата IMSA и руководством трассы в Себринге, принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения и властей США. Мы делали все по изначальному плану. Беспокойство было, особенно в связи с ситуацией в Италии, но до вечера четверга провести гонку было возможно.

Удастся ли провести гонку позже?

Это будет сложно, ведь осталось не так много времени до конца чемпионата. Может быть, сейчас это не так важно – на фоне всеобщего разочарования. Уик-энд в Себринге был очень важен и с точки зрения борьбы в чемпионате, и с точки зрения контакта с американской аудиторией – да и участники ждали гонки с нетерпением. К сожалению, мы столкнулись с беспрецедентной и плохо предсказуемой ситуацией – она меняется каждый день.

Что произойдет с оборудованием, которое уже доставлено на трассу?

С ним уже работают наши сотрудники – вместе с нашим партнером DHL все будет безопасно отправлено в Европу. Это непросто, но у нас отличная команда. Хочу по этому случаю выразить всем сотрудникам и партнерам большую благодарность – многим пришлось работать день и ночь, чтобы все решить и сделать. Также спасибо за поддержку IMSA и участникам WEC.

Как все это может повлиять на WEC?

Прежде всего мы беспокоимся о здоровье заболевших. Нам надо приложить все усилия, чтобы победить пандемию, и беречь друг друга. Ситуация сказывается на многих гоночных чемпионатах, и нам придется адаптироваться. Это непросто – но другого выхода них. Прежде всего, нужно понимать, насколько шаткая сейчас ситуация. Надо оставаться спокойными и решать проблемы по мере поступления.

Есть ли риск отмены других гонок?

Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Могу сказать лишь одно: мы тщательно будем мониторить ситуацию и информировать всех максимально оперативно.

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