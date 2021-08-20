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WEC Новости

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

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Организаторы суточного марафона анонсировали изменения, призванные привлечь новых участников

Машины GT3 заменят в Ле-Мане технику GTE с 2024 года

В мире соревнований Гран Туризмо уже давно назрело серьезное противоречие: если в WEC и ELMS используются автомобили категории GTE, то в популярной серии World GT, DTM и американской IMSA сделали ставку на формат GT3.

Машины этих классов очень похожи внешне, так как строятся на базе одних и тех же серийных моделей. При этом первые быстрее, но значительно дороже. Именно поэтому в последнее время такие машины перестали строить BMW, Ford и Aston Martin. А вот GT3 сейчас переживает явный расцвет – этот формат привлек как минимум полтора десятка производителей.

В преддверии гонки «24 часа Ле-Мана», которая пройдет в этот уик-энд, организаторы чемпионата WEC из Западного автоклуба (ACO) анонсировали планы постепенного отказа от GTE.  

Нынешние классы GTE Pro и GTE Am сохранятся до 2022 и 2023 годов соответственно. А уже с 2024-го ACO допустит в свои гонки технику GT3

Пока не вполне ясно, будет ли при этом использоваться стандартный регламент или своего рода GT3+, где разрешены дополнительные доработки.

В любом случае этот шаг откроет возможность стартовать в «24 часах Ле-Мана» брендам Mercedes, Lamborghini, BMW, Audi и Honda/Acura.

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Организаторы WEC представили календарь на 2022 год

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