Грожан стал заводским пилотом Lamborghini в марафонских гонках
Французский экс-пилот Ф1 будет выступать на новом спорткаре категории LMDh с 2024 года
Участник 179 Гран При и нынешний гонщик IndyCar Ромен Грожан подписал контракт с Lamborghini. Он поможет итальянскому производителю в доводке машины Huracan GTE EVO2 по ходу 2023 года, а затем будет выступать на ней в чемпионате мира WEC и американской серии IMSA – детали программы пока не озвучены. В качестве подготовке 36-летний пилот проведет в будущем сезоне несколько гонок категории GT за заводскую команду Iron Lynx.
Дебют Грожана состоится на «24 часах Дайтоны» в январе 2023 года, он выступит вместе с Мирко Бортолотти и Андреа Кальдарелли, которых Lamborghini также назвала пилотами своей программы LMDh. Ожидается, что это же трио выйдет на старт и в «12 часах Себринга». В обоих случаях речь идет о зачете GT Daytona Pro.
Ромен рассказал Motorsport.com: «Для меня это невероятная история, особенно сейчас, когда в марафонские гонки приходит все больше производителей.
Переговоры получились предельно быстрыми – мы обменялись парой-тройкой электронных писем, и все было решено. Надеюсь, я смогу успешно выступать за такой именитый бренд, как Lamborghini».
Ромен Грожан, Lamborghini Squadra Corse
Фото: Lamborghini S.p.A.
По словам Ромена, его программа на 2023 год выстроена так, чтобы помочь подготовке к последующим выступлениям.
«Опыт, полученный за рулем Huracan, поможет мне лучше освоиться в американских гонках на выносливость, – объяснил он. – Я выступал в Ле-Мане (за Ford GT1 в 2010 году – прим.ред.), знаю Спа, но не знаком с Дайтоной, Себрингом, "Малым Ле-Маном".
Очень правильно, что мы начинаем именно с этого. Надо выстроить отношения с командой, с напарниками».
Проект Lamborghini LMDh разрабатывается в сотрудничестве с компанией Ligier Automotive, машина должна впервые выйти на трассу будущей весной.
Также Ромен продолжит выступать в IndyCar, где проведет сезон-2023 за команду Andretti. За два года в этом первенстве француз несколько раз поднимался на подиум, но пока не смог победить.
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