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WEC / Новость

Гордон Марри собрался выиграть «Ле-Ман» с новым гиперкаром

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Гордон Марри собрался выиграть «Ле-Ман» с новым гиперкаром
Автор:
, журналист (Global)
26 нояб. 2019 г., 19:38

Знаменитый конструктор уже провел переговоры с организатором чемпионата WEC – но предупредил, что гоночная версия его новой машины T.50 вряд ли получит вентилятор под днищем (которым планируется оснастить серийный суперкар).

Знаменитый автомобильный конструктор Гордон Марри намерен выставить свой новый гиперкар Т.50 в чемпионате на выносливость WEC и на гонке «24 часа Ле-Мана». Дорожная версия этой машины сейчас разрабатывается собственной компанией Марри GMA, и в 2022 году планируется построить 100 таких машин. Они будет оснащаться специально созданным 3,9-литровым мотором V12 от Cosworth.

«Организаторы серии хотят, чтобы создатель McLaren F1 вернулся, – рассказал Марри о своих планах Motorsport.com. – Я на этот счет разговаривал с ACO и FIA еще в феврале этого года. Кроме того, есть клиенты, которые хотели бы использовать наши машины в гонках. Мы и сами любим гонки, они у нас в крови.

Скоро мы объявим о соглашении с одной из команд Формулы 1 об использовании их аэротрубы. Если мы решим участвовать в гонках в классе «гиперкаров», то сделаем это совместно с уже существующей гоночной командой, чтобы самим сосредоточиться на доводке дорожной машины».

Одной из особенностей Т.50 должен стать электровентилятор, который создает под днищем низкое давление и улучшает сцепление с трассой. Напомним, что в 1978 году Марри прославился, установив аналогичный вентилятор на участвовавший в гонках Ф1 болид Brabham BT46. Ники Лауда за рулем этой машины с первой попытки выиграл Гран При, после чего конструкцию тут же запретили. Теперь Марри опасается, что организаторы «Ле-Мана» также не допустят «гоночный пылесос» на старт.

«Не думаю, что нам позволят использовать вентилятор в гонках, – говорит Марри. – Вряд ли мне вновь удастся выставить такую конструкцию на старт. Гоночная версия, скорее всего, будет весить около 900 килограммов, так что ей вряд ли понадобится много балласта. Однако, возможно, нам удастся снизить вес и при этом урезать мощность, чтобы не получить много балласта в нагрузку.

Если же нам не удастся адаптировать машину под требования гонок на выносливость, я не исключаю проведения моносерии. Представьте себе на старте 20 машин с ревущими на 12 тысячах оборотов моторами – будет весело».

Первым дорожным спорткаром, который сконструировал Марри, стал McLaren F1. С середины 90-х и до появления Bugatti Veyron этому автомобилю принадлежало звание самой быстрой дорожной машины в мире.

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Об этой статье

Серия WEC
Автор Гэри Уоткинс

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Бахрейн

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