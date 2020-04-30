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Goodyear: «Ле-Ман» в сентябре грозит стать рекордно быстрым

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Goodyear: «Ле-Ман» в сентябре грозит стать рекордно быстрым
Автор:
, Редактор
30 апр. 2020 г., 02:25

По мнению спортивного директора шинной компании Бэна Кроули, сентябрьская погода позволит рассчитывать на очень хорошие времена на круге

Перенос «24 часов Ле-Мана» с июня на сентябрь приведет к тому, что машины поедут по легендарной трассе быстрее. Такое мнение высказал гоночный директор шинного концерна Goodyear Бэн Кроули в эфире официального подкаста чемпионата мира по гонкам на выносливость.

«Температура воздуха в сентябре будет отличаться от июньской, хотя сложно предсказать, на один градус или, возможно, сразу на 30 градусов по Цельсию, – заявил Кроули. – А температура трассы – и того больше. Но в целом можно гарантированно ожидать более холодной погоды и более длинную ночь.

Я полагаю, мы увидим самую быструю гонку в истории. При снижении температуры команды смогут использовать более мягкую резину. В таких условиях шины работают на пределе, но меньше изнашиваются, а значит – и пит-стопов будет меньше.

Кроме того, шины при более низких температурах позволят показать лучшее время круга. Так что, я ожидаю очень быстрый «Ле-Ман» в сентябре».

Гонка «24 часа Ле-Мана» обычно проходит в июне, когда длина светового дня близка к максимальной. Сейчас соревнования назначены на 19-20 сентября, однако организаторы не исключают переноса на октябрь и даже на декабрь.

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Об этой статье

Серия 24 часа Ле-Мана , WEC
Автор Сергей Иванов

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