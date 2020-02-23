Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC

Пятый этап сезона WEC должен был принимать бразильский «Интерлагос», но из-за финансовых проблем у местных организаторов гонку перенесли в столицу Техаса.

Из-за решения команды LNT Ginetta пропустить уик-энд по логистическим причинам в топовом классе LMP1 оказалось рекордно низкое количество участников – всего три экипажа. В квалификации сильнейшими в третий раз подряд стали представители Rebellion. Швейцарский коллектив уже объявил об уходе из WEC в конце нынешнего сезона, но продолжает портить жизнь Toyota.

Густаво Менесес и Норман Нато в субботней сессии стали лучшими по среднему времени (1:47.530), завоевав поул. Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей за рулем TS050 уступили им более полутора секунд. В другом экипаже Toyota после хорошего круга Казуки Накаджимы (1:47.891) сменивший его за рулем Брендон Хартли был лишен результата на нарушение пределов трассы, что отбросило гонщиков на третью стартовую позицию.

Всего на 0,4 секунды медленнее Toyota оказался лучший экипаж LMP2 – команды Cool Racing, за которую в квалификации выступали Николя Ляпьер и Антонин Борга. Они опередили соперников из United Autosports и Signatec.

Примечательно, что выступающий в этой категории чемпион Ф2 и пилот Формулы Е Ник де Врис проехал свой круг за 1:48.696 – быстрее некоторых гонщиков Toyota! – но сменивший его за рулем джентльмен-драйвер Фриц ван Эрд показал результат 1:57.

В GTE Pro сильнейшими в квалификации сталь лидеры сезона Марко Серенсен и Ники Тим на Aston Martin Vantage, опередившие соперников из Porsche и своих партнеров по команде. Первая шестерка в этом классе уложилась в полсекунды.

Сильнейшими в GTE Am стали представители команды Project 1 на Porsche 911 RSR.

Результаты квалификации LMP:

Результаты квалификации GTE: