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WEC / Интерлагос / Отчет о квалификации

Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC

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Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC
Автор:
, журналист (Global)
23 февр. 2020 г., 09:03

Квалификация на этапе марафонского чемпионата мира в Остине завершилась очередным триумфом Бруно Сенны, Нормана Нато и Густаво Менесеса. Соперники из Toyota остались позади на третьем этапе подряд

Пятый этап сезона WEC должен был принимать бразильский «Интерлагос», но из-за финансовых проблем у местных организаторов гонку перенесли в столицу Техаса.

Из-за решения команды LNT Ginetta пропустить уик-энд по логистическим причинам в топовом классе LMP1 оказалось рекордно низкое количество участников – всего три экипажа. В квалификации сильнейшими в третий раз подряд стали представители Rebellion. Швейцарский коллектив уже объявил об уходе из WEC в конце нынешнего сезона, но продолжает портить жизнь Toyota.

Густаво Менесес и Норман Нато в субботней сессии стали лучшими по среднему времени (1:47.530), завоевав поул. Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей за рулем TS050 уступили им более полутора секунд. В другом экипаже Toyota после хорошего круга Казуки Накаджимы (1:47.891) сменивший его за рулем Брендон Хартли был лишен результата на нарушение пределов трассы, что отбросило гонщиков на третью стартовую позицию.

Всего на 0,4 секунды медленнее Toyota оказался лучший экипаж LMP2 – команды Cool Racing, за которую в квалификации выступали Николя Ляпьер и Антонин Борга. Они опередили соперников из United Autosports и Signatec. 

Примечательно, что выступающий в этой категории чемпион Ф2 и пилот Формулы Е Ник де Врис проехал свой круг за 1:48.696 – быстрее некоторых гонщиков Toyota! – но сменивший его за рулем джентльмен-драйвер Фриц ван Эрд показал результат 1:57.

В GTE Pro сильнейшими в квалификации сталь лидеры сезона Марко Серенсен и Ники Тим на Aston Martin Vantage, опередившие соперников из Porsche и своих партнеров по команде. Первая шестерка в этом классе уложилась в полсекунды. 

Сильнейшими в GTE Am стали представители команды Project 1 на Porsche 911 RSR.

Результаты квалификации LMP:

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 1 Brazil Бруно Сенна
United States Густаво Менесес
France Норман Нато 		Rebellion R13 LMP1 1'47.530  
2 7 United Kingdom Майк Конвей
Japan Камуи Кобаяши
Argentina Хосе Мария Лопес 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'49.161 1.631
3 8 Switzerland Себастьен Буэми
Japan Казуки Накаджима
New Zealand Брендон Хартли 		Toyota TS050 Hybrid LMP1 1'49.431 1.901
4 42 France Николя Ляпьер
Switzerland Антонин Борга
Switzerland Александр Куани 		Oreca 07 LMP2 1'49.910 2.380
5 22 United Kingdom Фил Хэнсон
Portugal Филипе Альбукерк
United Kingdom Пол ди Реста 		Oreca 07 LMP2 1'50.073 2.543
6 36 France Тома Лоран
Brazil Андре Негран
France Пьер Раг 		Alpine A470 LMP2 1'50.984 3.454
7 37 China Тун Хопинь
France Габриэль Обри
United Kingdom Уилл Стивенс 		Oreca 07 LMP2 1'51.354 3.824
8 38 Mexico Роберто Гонсалес
Portugal Антониу Феликс да Кошта
United Kingdom Энтони Дэвидсон 		Oreca 07 LMP2 1'51.592 4.062
9 33 United States Марк Паттерсон
Japan Кента Ямашита
Denmark Андерс Фьордбах 		Oreca 07 LMP2 1'51.747 4.217
10 21 Sweden Хенрик Хедман
United Kingdom Бенджамин Хенли
United States Колин Браун 		Oreca 07 LMP2 1'52.765 5.235
11 29 Netherlands Фриц ван Эрд
Netherlands Гидо ван дер Гарде
Netherlands Ник де Врис 		Oreca 07 LMP2 1'53.131 5.601
12 47 Italy Роберто Лакорте
Italy Андреа Беликки
Italy Джорджио Сернаджотто 		Dallara P217 LMP2 1'54.305 6.775
Полные результаты

Результаты квалификации GTE:

Позиция # Гонщики Машина Класс Среднее время Отрыв
1 95 Denmark Марко Сёренсен
Denmark Ники Тим 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'00.733  
2 92 Denmark Микаэль Кристенсен
France Кевин Эстре 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'00.952 0.219
3 97 United Kingdom Алекс Линн
Belgium Максим Мартен 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE PRO 2'01.029 0.296
4 51 United Kingdom Джеймс Каладо
Italy Алессандро Пьергвиди 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'01.031 0.298
5 91 Italy Джанмария Бруни
Austria Рихард Лиц 		Porsche 911 RSR - 19 LMGTE PRO 2'01.049 0.316
6 71 Italy Давиде Ригон
Spain Мигель Молина 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 2'01.229 0.496
7 56 Norway Эджидио Перфетти
Germany Лауренц Хёрр
Italy Маттео Кайроли 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'02.784 2.051
8 98 Canada Пол Далла-Лана
United Kingdom Даррен Тернер
United Kingdom Росс Ганн 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.830 2.097
9 90 Turkey Салих Йолук
Ireland Чарльз Иствуд
United Kingdom Джонатан Адам 		Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 2'02.909 2.176
10 63 Denmark Ян Магнуссен
Germany Майк Роккенфеллер 		Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 2'02.967 2.234
11 77 Germany Кристиан Рид
Italy Риккардо Пера
Australia Мэтт Кэмпбелл 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.110 2.377
12 83 France Франсуа Перродо
France Эммануэль Коллар
Denmark Никлас Нильсен 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.376 2.643
13 57 United States Бен Китинг
Brazil Фелипе Фрага
Netherlands Йерун Блекемолен 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.450 2.717
14 54 Switzerland Томас Флор
Italy Франческо Кастеллаччи
Italy Джанкарло Физикелла 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.462 2.729
15 88 United States Брет Кёртис
Belgium Адриен де Линер
Austria Томас Прайнинг 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'03.682 2.949
16 70 Japan Мотоаки Ишикава
Monaco Оливье Беретта
Japan Кей Коццолино 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.781 3.048
17 62 United Kingdom Бонами Граймс
United Kingdom Джонни Моулем
United Kingdom Чарльз Холлингсуорт 		Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 2'03.964 3.231
18 86 United Kingdom Майкл Уэйнрайт
United Kingdom Эндрю Уотсон
United Kingdom Бен Баркер 		Porsche 911 RSR LMGTE AM 2'04.296 3.563
Полные результаты
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Об этой статье

Серия WEC
Этап Интерлагос
Сессия Вторая квалификация
Пилоты Николя Ляпьер , Бруно Сенна , Густаво Менесес , Норман Нато , Антонин Борга
Команды Rebellion Racing , Cool Racing
Автор Гэри Уоткинс

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