Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC
Квалификация на этапе марафонского чемпионата мира в Остине завершилась очередным триумфом Бруно Сенны, Нормана Нато и Густаво Менесеса. Соперники из Toyota остались позади на третьем этапе подряд
Пятый этап сезона WEC должен был принимать бразильский «Интерлагос», но из-за финансовых проблем у местных организаторов гонку перенесли в столицу Техаса.
Из-за решения команды LNT Ginetta пропустить уик-энд по логистическим причинам в топовом классе LMP1 оказалось рекордно низкое количество участников – всего три экипажа. В квалификации сильнейшими в третий раз подряд стали представители Rebellion. Швейцарский коллектив уже объявил об уходе из WEC в конце нынешнего сезона, но продолжает портить жизнь Toyota.
Густаво Менесес и Норман Нато в субботней сессии стали лучшими по среднему времени (1:47.530), завоевав поул. Хосе-Мария Лопес и Майк Конвей за рулем TS050 уступили им более полутора секунд. В другом экипаже Toyota после хорошего круга Казуки Накаджимы (1:47.891) сменивший его за рулем Брендон Хартли был лишен результата на нарушение пределов трассы, что отбросило гонщиков на третью стартовую позицию.
Всего на 0,4 секунды медленнее Toyota оказался лучший экипаж LMP2 – команды Cool Racing, за которую в квалификации выступали Николя Ляпьер и Антонин Борга. Они опередили соперников из United Autosports и Signatec.
Примечательно, что выступающий в этой категории чемпион Ф2 и пилот Формулы Е Ник де Врис проехал свой круг за 1:48.696 – быстрее некоторых гонщиков Toyota! – но сменивший его за рулем джентльмен-драйвер Фриц ван Эрд показал результат 1:57.
В GTE Pro сильнейшими в квалификации сталь лидеры сезона Марко Серенсен и Ники Тим на Aston Martin Vantage, опередившие соперников из Porsche и своих партнеров по команде. Первая шестерка в этом классе уложилась в полсекунды.
Сильнейшими в GTE Am стали представители команды Project 1 на Porsche 911 RSR.
Результаты квалификации LMP:
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|1
| Бруно Сенна
Густаво Менесес
Норман Нато
|Rebellion R13
|LMP1
|1'47.530
|2
|7
| Майк Конвей
Камуи Кобаяши
Хосе Мария Лопес
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'49.161
|1.631
|3
|8
| Себастьен Буэми
Казуки Накаджима
Брендон Хартли
|Toyota TS050 Hybrid
|LMP1
|1'49.431
|1.901
|4
|42
| Николя Ляпьер
Антонин Борга
Александр Куани
|Oreca 07
|LMP2
|1'49.910
|2.380
|5
|22
| Фил Хэнсон
Филипе Альбукерк
Пол ди Реста
|Oreca 07
|LMP2
|1'50.073
|2.543
|6
|36
| Тома Лоран
Андре Негран
Пьер Раг
|Alpine A470
|LMP2
|1'50.984
|3.454
|7
|37
| Тун Хопинь
Габриэль Обри
Уилл Стивенс
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.354
|3.824
|8
|38
| Роберто Гонсалес
Антониу Феликс да Кошта
Энтони Дэвидсон
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.592
|4.062
|9
|33
| Марк Паттерсон
Кента Ямашита
Андерс Фьордбах
|Oreca 07
|LMP2
|1'51.747
|4.217
|10
|21
| Хенрик Хедман
Бенджамин Хенли
Колин Браун
|Oreca 07
|LMP2
|1'52.765
|5.235
|11
|29
| Фриц ван Эрд
Гидо ван дер Гарде
Ник де Врис
|Oreca 07
|LMP2
|1'53.131
|5.601
|12
|47
| Роберто Лакорте
Андреа Беликки
Джорджио Сернаджотто
|Dallara P217
|LMP2
|1'54.305
|6.775
|Полные результаты
Результаты квалификации GTE:
|Позиция
|#
|Гонщики
|Машина
|Класс
|Среднее время
|Отрыв
|1
|95
| Марко Сёренсен
Ники Тим
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'00.733
|2
|92
| Микаэль Кристенсен
Кевин Эстре
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'00.952
|0.219
|3
|97
| Алекс Линн
Максим Мартен
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE PRO
|2'01.029
|0.296
|4
|51
| Джеймс Каладо
Алессандро Пьергвиди
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'01.031
|0.298
|5
|91
| Джанмария Бруни
Рихард Лиц
|Porsche 911 RSR - 19
|LMGTE PRO
|2'01.049
|0.316
|6
|71
| Давиде Ригон
Мигель Молина
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE PRO
|2'01.229
|0.496
|7
|56
| Эджидио Перфетти
Лауренц Хёрр
Маттео Кайроли
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'02.784
|2.051
|8
|98
| Пол Далла-Лана
Даррен Тернер
Росс Ганн
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.830
|2.097
|9
|90
| Салих Йолук
Чарльз Иствуд
Джонатан Адам
|Aston Martin Vantage AMR
|LMGTE AM
|2'02.909
|2.176
|10
|63
| Ян Магнуссен
Майк Роккенфеллер
|Chevrolet Corvette C8.R
|LMGTE PRO
|2'02.967
|2.234
|11
|77
| Кристиан Рид
Риккардо Пера
Мэтт Кэмпбелл
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.110
|2.377
|12
|83
| Франсуа Перродо
Эммануэль Коллар
Никлас Нильсен
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.376
|2.643
|13
|57
| Бен Китинг
Фелипе Фрага
Йерун Блекемолен
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.450
|2.717
|14
|54
| Томас Флор
Франческо Кастеллаччи
Джанкарло Физикелла
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.462
|2.729
|15
|88
| Брет Кёртис
Адриен де Линер
Томас Прайнинг
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'03.682
|2.949
|16
|70
| Мотоаки Ишикава
Оливье Беретта
Кей Коццолино
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.781
|3.048
|17
|62
| Бонами Граймс
Джонни Моулем
Чарльз Холлингсуорт
|Ferrari 488 GTE EVO
|LMGTE AM
|2'03.964
|3.231
|18
|86
| Майкл Уэйнрайт
Эндрю Уотсон
Бен Баркер
|Porsche 911 RSR
|LMGTE AM
|2'04.296
|3.563
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Интерлагос
|Сессия
|Вторая квалификация
|Пилоты
|Николя Ляпьер , Бруно Сенна , Густаво Менесес , Норман Нато , Антонин Борга
|Команды
|Rebellion Racing , Cool Racing
|Автор
|Гэри Уоткинс
Гонщики Rebellion в третий раз подряд завоевали поул на этапе WEC
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
06:00
08:00
|
|Вторая тренировка
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
10:45
12:45
|
|Первая квалификация
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
15:40
17:40
|
|Вторая квалификация
|
сб 22 февр.
сб 22 февр.
|
16:10
18:10
|
|Гонка
|
вс 23 февр.
вс 23 февр.
|
10:00
12:00
|
Самое читаемое
Расписание
- WEC
- MotoGP
- Формула 1
Партнер проекта