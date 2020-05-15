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Гонщик будет судиться ради отмены карантина

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Гонщик будет судиться ради отмены карантина
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Хайко Штрицке
15 мая 2020 г., 10:46

Британский пилот и бизнесмен Саймон Долан собрал ₽10,5 млн на борьбу с ограничительными мерами

Владелец команды Jota Sport и бывший автогонщик Саймон Долан организовал краудфандинговую кампанию. Спортсмен требует отменить все ограничения, связанные с коронавирусом. За две недели, которые прошли со времени запуска, Долан собрал £116 589 (₽10,5 млн по текущему курсу ЦБ). Эти деньги пойдут на оплату юристов и государственных пошлин.

Гонщик пообещал подать в суд на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Владелец Jota Sport обвиняет политика в том, что, введя карантин и обязав людей сидеть по домам, Джонсон нарушил закон и базовые права человека.

«Правительство отреагировало на появление коронавируса незаконно и непропорционально, – говорится в описании краудфандинговой кампании. – Введенный карантин приведет экономику к опустошительным последствиям. Нас ждет массовая безработица, ликвидация множества компаний и уменьшение налоговых поступлений.

Заявленная борьба с коронавирусом спровоцирует намного больше смертей, чем спасет жизней. Это смерти от самоубийств, невыявленных болезней, [не связанных с коронавирусом], и невылеченных заболеваний.

Чего мы хотим достичь, так это банальной свободы передвижения для каждого человека. Свободы навестить друзей, свободы зарабатывать себе на жизнь, свободы социализироваться, свободы выбора. И, разумеется, свободы остаться дома по собственному желанию – но без принуждения».

Карантин хуже коронавируса

В качестве цели сбора Долан указал сумму в £150 000 (₽13,5 млн). Первые £30 000 гонщик решил потратить на подготовку к иску. Владелец Jota Sport нанял юриста, который отправил письмо с доисковыми требованиями в правительство. 14 мая британские власти ответили Долану 13-страничным письмом с отказом выполнить требования и аргументацией. Оставшуюся сумму гонщик намерен потратить на судебное разбирательство с правительством.

«Огромное число людей потеряли работу, – цитирует Долана The Guardian. – Люди заперты дома словно в тюрьме. Они не могут проходить терапию для борьбы с раком; мы видим самоубийства и домашнее насилие».

Simon Dolan

Сезон-2016 стал для Долана последним в качестве гонщика. В том году британец выиграл Европейскую серию Ле-Ман

Фото: LAT

Долан выступал в гонках на выносливость с 2009 по 2016 год. За это время британец выиграл титул в Европейской серии Ле-Ман и одержал победу в «24 часах Ле-Мана» в составе собственного коллектива Jota Sport.

Сейчас Саймону 50 лет. Он владеет десятью компаниями, в которых трудоустроены 600 человек. Среди фирм Долана есть авиакомпания, которая занимается чартерными авиаперевозками, а также бизнес по изготовлению средств индивидуальной защиты для медработников.

The Times оценивает состояние предпринимателя в £142 млн (₽12,7 млрд). 
Долан бросил школу в 16 лет из-за постоянных ссор с учителями. Позднее гонщик и бизнесмен написал книгу под названием «Как заработать миллионы без образования».

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Об этой статье

Серия Европейский Ле-Ман , 24 часа Ле-Мана , WEC
Пилоты Саймон Долан
Команды Jota Sport
Автор Антон Погорельский

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