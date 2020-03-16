WEC
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
23 апр.
-
25 апр.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
WEC / Спа-Франкоршам / Новость

Гонку «6 часов Спа» отложили на неопределенный срок

Билеты
Поделились
Комментарии
Гонку «6 часов Спа» отложили на неопределенный срок
Автор:
, шеф-редактор
16 мар. 2020 г., 12:38

Этап серии WEC в Бельгии перенесен. Гонка в Спа-Франкоршам должна была пройти в конце апреля. Заезд отказались проводить из-за коронавируса

Ближайший этап чемпионата мира по гонкам на выносливость перенесли. Гонка «6 часов Спа» должна была пройти 25 апреля. Из-за мировой эпидемии коронавируса заезд отложили. Организаторы пообещали назвать новую дату проведения гонки в Бельгии как можно скорее. На данный момент этап остается перенесенным на неопределенный срок.

Ранее в серии WEC аннулировали этап в США. На этой неделе во Флориде планировалось провести «1000 миль Себринга», но в связи с пандемией гонку отменили. В результате в календаре чемпионата мира осталась только одна гонка: «24 часа Ле-Мана». Суточный марафон намечен на 13-14 июня; о возможном переносе этой гонки не сообщалось.

Если другие гоночные серии рассчитывают провести перенесенные гонки в августе или осенью, устроители WEC вряд ли смогут воспользоваться этим способом. Дело в том, что в отличие от большинства чемпионатов WEC проходит по системе осень-весна. В сентябре 2020 года в международном первентсве по гонкам на выносливость начнется сезон 2020-2021 – первый этап назначен на 5 сентября в Сильверстоуне.

Читайте также:

Следующая новость
Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Предыдущая новость

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия WEC
Этап Спа-Франкоршам Билеты
Местонахождение Спа-Франкоршам
Автор Антон Погорельский

База данных

Спа-Франкоршам

Спа-Франкоршам

23 апр. - 25 апр.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

2
Формула 1

Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако

3
Формула 1

«Это итальянцы». Экклстоун объяснил, почему Хэмилтону нельзя идти в Ferrari

4
Формула 1

«Помню, как повернул руль и полетел в забор». Феттель о себе, коронавирусе и Мельбурне-2008

5
Картинг

Сироткин написал методичку для картингистов. В ней 22 страницы

Последние видео

Как прошла квалификация WEC в Техасе для пилотов Corvette C8.R 00:38
WEC

Как прошла квалификация WEC в Техасе для пилотов Corvette C8.R

Смотрите «1000 миль Себринга»-2020 на «Моторспорт.ТВ» 00:57
WEC

Смотрите «1000 миль Себринга»-2020 на «Моторспорт.ТВ»

Ле-Ман по-американски. Лучшие моменты марафонской гонки в Техасе 03:07
WEC

Ле-Ман по-американски. Лучшие моменты марафонской гонки в Техасе

Шел третий час гонки. Этап WEC в Техасе пересек экватор 03:09
WEC

Шел третий час гонки. Этап WEC в Техасе пересек экватор

Старт гонки WEC-2020 в США 02:12
WEC

Старт гонки WEC-2020 в США

Самое важное:

Гонку «6 часов Спа» отложили на неопределенный срок
WEC

Гонку «6 часов Спа» отложили на неопределенный срок

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)
F1

Календарь надежды. Когда вернутся гонки (обновляется)

Интервью: директор чемпионата WEC об отмене гонки в Себринге
WEC

Интервью: директор чемпионата WEC об отмене гонки в Себринге

Хроники коронавируса: отменен этап WEC в Себринге
WEC

Хроники коронавируса: отменен этап WEC в Себринге

В новом сезоне WEC приедет в Монцу и ЮАР
WEC

В новом сезоне WEC приедет в Монцу и ЮАР

Расписание

WEC
  • WEC
  • Формула 1
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
23 апр. - 25 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.