Гонку «6 часов Спа» отложили на неопределенный срок

Ближайший этап чемпионата мира по гонкам на выносливость перенесли. Гонка «6 часов Спа» должна была пройти 25 апреля. Из-за мировой эпидемии коронавируса заезд отложили. Организаторы пообещали назвать новую дату проведения гонки в Бельгии как можно скорее. На данный момент этап остается перенесенным на неопределенный срок.

Ранее в серии WEC аннулировали этап в США. На этой неделе во Флориде планировалось провести «1000 миль Себринга», но в связи с пандемией гонку отменили. В результате в календаре чемпионата мира осталась только одна гонка: «24 часа Ле-Мана». Суточный марафон намечен на 13-14 июня; о возможном переносе этой гонки не сообщалось.

Если другие гоночные серии рассчитывают провести перенесенные гонки в августе или осенью, устроители WEC вряд ли смогут воспользоваться этим способом. Дело в том, что в отличие от большинства чемпионатов WEC проходит по системе осень-весна. В сентябре 2020 года в международном первентсве по гонкам на выносливость начнется сезон 2020-2021 – первый этап назначен на 5 сентября в Сильверстоуне.