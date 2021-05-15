Gliсkenhaus объявила состав экипажа на гонку в Портимане

Команда Scuderia Cameron Glickenhaus назвала имена гонщиков, которые выступят в составе ее единственного экипажа на ближайшем этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость. Напомним, гонка, которая состоится 13 июня в португальском Портимане, станет первой для созданного коллективом совершенно нового гоночного автомобиля SCG 007 LMH. А также дебютом команды в высшей лиге гонок на выносливость.

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Поскольку SCG планирует выступать в WEC двумя экипажами, в испытаниях машины приняли участие шесть гонщиков. Однако к гонке в Портимане будет полностью готов только один автомобиль – и им будут поочередно управлять Ромен Дюма, Райан Бриско и Ричард Уэстбрук.

Дюма является самым успешным из пилотов SCG: на его счету три победы в «Ле-Мане» и титул чемпиона мира. Бриско лишь однажды был призером легендарной французской гонки (причем в младшем классе GTE Pro), но трижды побеждал в суточном марафоне в Дайтоне (один раз – в абсолютном зачете) и в последние годы является постоянным участником чемпионата IMSA, где не один год выступал в одном экипаже с Уэстбруком. На счету британского пилота – один подиум в «Ле-Мане» и три подиума в «Дайтоне (все в младших классах).

На 6-часовой гонке в Монце (она пройдет в июле) и «24 часах Ле-Мана» SCG планирует выступить уже двумя машинами.

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