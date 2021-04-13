Glickenhaus пропустит первый этап WEC в Спа
Американский производитель не успевает подготовить машину к майской гонке
После первых тестов нового гиперкара Glickenhaus 007LMH, оснащенного мотором Pipo, команда объявила, что не приедет на апрельскую гонку в Портиман, но точно будет в Спа.
Читайте также:
После этого календарь WEC скорректировали, перенеся португальскую гонку на лето. После этого выяснилось, что и к Спа Glickenhaus не успеет подготовить хотя бы одну из своих машин.
Об этом Motorsport.com рассказал босс проекта Джим Гликенхаус.
«Мы точно не приедем в Спа, решение было принято совсем недавно, – объяснил он. – Мы всегда планировали начинать гонки только тогда, когда обретем желаемую форму. Это пятилетняя программа, и тут всегда надо думать на перспективу
Мы никогда не отходили от этого принципа, потому не станем спешить ради того, чтобы успеть в Спа».
Glickenhaus 007LMH на тестах
Фото: Glickenhaus Racing
Glickenhaus уже запланировала очередные тесты, которые пройдут в испанском Арагоне, а также продувает свою машину в аэродинамической трубе Sauber в Хинвиле. Финальным этапом подготовки станет 30-часовая непрерывная сессия в Портимане.
По ходу недавних испытаний в Валлелунге гонщики команды Ричард Уэстбрук, Оливье Пла и Франк Майо преодолели за два дня около 2000 км.
Из-за отсутствия Glickenhaus топовый класс WEC соберет на первом этапе сезона всего три машины – пару Toyota GR010 HYBRID LMH и ORECA Alpine прошлого поколения. Американцы же теперь нацелились дебютировать в июне – вновь на трассе в Портимане.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|WEC
|Этап
|Спа
|Автор
|Гэри Уоткинс