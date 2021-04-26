Гиперкары уступили LMP2 в первой сессии Пролога WEC
Автор: Джейми Кляйн
Представители премьерного класса не попали в топ-7 в первый день тестов в Спа
В Спа прошла первая сессия предсезонных тестов чемпионата мира по гонкам на выносливость. Заезд трижды останавливался красными флагами и в итоге был преждевременно завершен после того, как две разных машины по очереди попали в аварии в повороте Радийон.
Лучшее время по итогам сессии показал экипаж United Autosports с Фелипе Альбукерке за рулем. Вторым стал Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland Oreca. Третье время показал Лоик Дюваль на RealTeam Oreca.
Машины класса LMP2 заняли семь верхних строчек в протоколе сессии. Лучшим представителем нового топ-класса гиперкаров стала Toyota с Бренданом Хартли за рулем. Она уступила лидеру почти две секунды.
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Об этой статье
|Серия
|WEC
|Автор
|Джейми Кляйн
Гиперкары уступили LMP2 в первой сессии Пролога WEC
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