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WEC / Новость

Гиперкары уступили LMP2 в первой сессии Пролога WEC

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Представители премьерного класса не попали в топ-7 в первый день тестов в Спа

Гиперкары уступили LMP2 в первой сессии Пролога WEC

В Спа прошла первая сессия предсезонных тестов чемпионата мира по гонкам на выносливость. Заезд трижды останавливался красными флагами и в итоге был преждевременно завершен после того, как две разных машины по очереди попали в аварии в повороте Радийон. 

Лучшее время по итогам сессии показал экипаж United Autosports с Фелипе Альбукерке за рулем. Вторым стал Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland Oreca. Третье время показал Лоик Дюваль на RealTeam Oreca.

Машины класса LMP2 заняли семь верхних строчек в протоколе сессии. Лучшим представителем нового топ-класса гиперкаров стала Toyota с Бренданом Хартли за рулем. Она уступила лидеру почти две секунды. 

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Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето

Предыдущая новость

Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето
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Об этой статье

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Автор Джейми Кляйн

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