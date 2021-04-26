Гиперкары уступили LMP2 в первой сессии Пролога WEC

В Спа прошла первая сессия предсезонных тестов чемпионата мира по гонкам на выносливость. Заезд трижды останавливался красными флагами и в итоге был преждевременно завершен после того, как две разных машины по очереди попали в аварии в повороте Радийон.

Лучшее время по итогам сессии показал экипаж United Autosports с Фелипе Альбукерке за рулем. Вторым стал Гидо ван дер Гарде из Racing Team Nederland Oreca. Третье время показал Лоик Дюваль на RealTeam Oreca.

Машины класса LMP2 заняли семь верхних строчек в протоколе сессии. Лучшим представителем нового топ-класса гиперкаров стала Toyota с Бренданом Хартли за рулем. Она уступила лидеру почти две секунды.