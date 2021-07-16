Гиперкар Peugeot могут превратить в Dodge ради гонок в США

Недавнее объединение двух автомобильных концернов – Fiat-Chrysler и Peugeot Citroen – в группу, получившую имя Stellantis, похоже, открывает новые перспективы и для гоночных проектов.

Недавно марка Peugeot впервые показала прототип 9X8, который в следующем году будет представлять бренд в топовой категории (т.н. гиперкарах) чемпионата мира по гонкам на выносливость и «24 часов Ле-Мана». Новинка удивила болельщиков своим агрессивным дизайном, а также отсутствием, казалось бы, обязательного для таких автомобилей заднего антикрыла. Когда именно состоится гоночный дебют машины – информации нет: пока представители Peugeot не могут подтвердить даже выступление в «Ле-Мане» 2022 года.

При этом, как выяснилось, уже ведутся разговоры о возможном расширении гоночной программы. Об этом журналистам сообщил вице-президент Stellantis Жан-Марк Фино, который сейчас находится на гоночной трассе в Монце – Peugeot привезла демонстрационный образец прототипа на очередной этап чемпионата мира (кстати, прямую трансляцию воскресной 6-часовой гонки можно будет увидеть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ»).

Договоренности, которых ранее достигли организаторы чемпионата WEC с организаторами американской серии IMSA, позволяют гиперкарам с 2023 года участвовать и в заокеанском турнире. А поскольку частью Stellantis является американская компания Chrysler, менеджменту концерна пришла идея выставить 9Х8 на гонки в США под более подходящей маркой. По информации журналистов американского издания Racer, в качестве такого бренда рассматривается Dodge. В последние десятилетия эта марка добилась немалых успехов в гонках на выносливость с помощью купе Viper.

Впрочем, по словам Фино, по результатам уже состоявшихся «открытых дискуссий» никаких конкретных решений пока не принято.