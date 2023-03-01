Галерея: в Италии представили гиперкар Isotta Fraschini
Марка с громким именем и богатой историей нацелилась уже в этом сезоне дебютировать в чемпионате WEC
В довоенные годы «Изотта-Фраскини» считалась эталоном роскоши в автомобильном мире. Компания окончательно закрылась вскоре после войны, однако уже в XXI веке энтузиасты решили возродить культовый бренд.
Новый президент Isotta, бывший раллийный гонщик Алессандро Фассини на торжественной церемонии в Милане объявил об инвестициях в 100 млн евро, значительная часть которых будет направлена на спортивную программу в марафонских гонках.
Новая модель Tipo 6 LMH Competizione, построенная компанией Michelotto Engineering в партнерстве с командой Williams F1, по заvыслу авторов проекта уже в этом сезоне выйдет на трассы WEC – пока лишь в отдельных гонках. Дебют запланировал в начале июля на домашнем этапе в гонках
Кроме гоночной Competizione Tipo 6, анонсирована версия Pista для трек-дней и полностью дорожная Strada.
На презентации Фассини озвучил планы продать в общей сложности 50 машин – включая клиентские для гоночных команд – за ближайшие пять лет.
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
Фотограф: Isotta Fraschini
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