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Галерея: в Италии представили гиперкар Isotta Fraschini

Марка с громким именем и богатой историей нацелилась уже в этом сезоне дебютировать в чемпионате WEC

Гэри Уоткинс
Автор:
, журналист (Global)
Галерея: в Италии представили гиперкар Isotta Fraschini
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В довоенные годы «Изотта-Фраскини» считалась эталоном роскоши в автомобильном мире. Компания окончательно закрылась вскоре после войны, однако уже в XXI веке энтузиасты решили возродить культовый бренд. 

Новый президент Isotta, бывший раллийный гонщик Алессандро Фассини на торжественной церемонии в Милане объявил об инвестициях в 100 млн евро, значительная часть которых будет направлена на спортивную программу в марафонских гонках. 

Новая модель Tipo 6 LMH Competizione, построенная компанией Michelotto Engineering в партнерстве с командой Williams F1, по заvыслу авторов проекта уже в этом сезоне выйдет на трассы WEC – пока лишь в отдельных гонках. Дебют запланировал в начале июля на домашнем этапе в гонках

Кроме гоночной Competizione Tipo 6, анонсирована версия Pista для трек-дней и полностью дорожная Strada.

На презентации Фассини озвучил планы продать в общей сложности 50 машин – включая клиентские для гоночных команд – за ближайшие пять лет.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
1/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
2/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
3/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
4/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 в версиях Competizione, Pista и Strada
Isotta Fraschini Tipo 6 в версиях Competizione, Pista и Strada
5/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
6/7

Фотограф: Isotta Fraschini

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione
7/7

Фотограф: Isotta Fraschini

 

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Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана
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