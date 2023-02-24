Галерея: Toyota показала новый гиперкар для Ле-Мана

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Действующие чемпионы марафонской серии WEC сохранили своей машине прежний индекс – GR010 Hybrid – но смогли улучшить ее управляемость, надежность и простоту обслуживания.

Внешне изменения затронули переднюю часть и заднее крыло гиперкара, тормоза получили новую систему охлаждения, а электронику гибридной системы японцы постарались избавить от тех проблем, которые привели к большому отставанию экипажа №7 во время прошлогоднего «Ле-Мана».

Также шасси удалось облегчить до прописанного в регламенте лимита в 1040 кг.

Новый сезон WEC стартует в середине марта в Себринге, соперниками Toyota, которая выиграла титул в 2022 году в непростой борьбе с древним прототипам Alpine, станут новые модели Ferrari, Cadillac, Porsche, а также не впечатлившая в минувшем сезоне команда Peugeot.

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