Галерея: Lamborghini провела первые тесты гиперкара Квята В итальянской Имоле новинка с индексом SC63 LMDh проехала свои первые круги. За ее рулем сидел заводской гонщик-испытаталь Андреа Кальдарелли, а внешний вид гиперкара оказался немного не таким, как на представленных месяц назад рендерах. Полноценный старт заводской программы в чемпионате мира WEC и американской серии IMSA состоится в 2024 году, одним из пилотов Lamborghini в марафонских гонках станет Даниил Квят