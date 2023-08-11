Галерея: Lamborghini провела первые тесты гиперкара Квята
В итальянской Имоле новинка с индексом SC63 LMDh проехала свои первые круги. За ее рулем сидел заводской гонщик-испытаталь Андреа Кальдарелли, а внешний вид гиперкара оказался немного не таким, как на представленных месяц назад рендерах. Полноценный старт заводской программы в чемпионате мира WEC и американской серии IMSA состоится в 2024 году, одним из пилотов Lamborghini в марафонских гонках станет Даниил Квят
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
Фотограф: Давиде Кавацца
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Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
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